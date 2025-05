Coalizão de centro-direita no poder vence legislativas em Portugal

A coalizão de direita moderada que está no poder há um ano em Portugal venceu as eleições legislativas antecipadas deste domingo (18), mas continuará enfrentando dificuldades para formar uma maioria estável, segundo uma pesquisa de boca de urna da emissora pública RTP.

A coalizão liderada pelo primeiro-ministro em fim de mandato, Luís Montenegro, obteve entre 29% e 34% dos votos, à frente do Partido Socialista, com 21% a 26%, e do partido de extrema direita Chega, com 20% a 24%.

