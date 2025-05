Colisão de navio mexicano contra ponte do Brooklyn deixa dois mortos em Nova York

Duas pessoas morreram e outras duas estão em estado grave depois que o navio da Marinha mexicana "Cuauhtémoc" colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York, no sábado(17), informaram autoridades locais.

O acidente ocorreu quando os mastros do navio atingiram a base da ponte, uma das maiores atrações turísticas da cidade, que liga Manhattan ao Brooklyn.

"Das 277 pessoas a bordo, 19 ficaram feridas, duas delas permanecem em estado grave, e outras duas infelizmente não resistiram aos ferimentos", disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, na rede social X.

A Marinha Mexicana informou em nota que 22 tripulantes ficaram feridos, três deles com "ferimentos graves".

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum lamentou a morte de dois tripulantes do navio de treinamento, que havia acabado de zarpar de um cais no sul de Manhattan.

Centenas de espectadores se despediram do navio com aplausos e vivas para o México antes de seguirem pelo East River em direção ao mar aberto com as velas recolhidas e dezenas de marinheiros no cordame bem iluminado.

"Acho que não vai passar", diz em espanhol uma mulher em um dos muitos vídeos que circulam nas redes sociais, pouco antes dos mastros se quebrarem ao atingirem a base da ponte perto de um dos pilares.

"Estávamos nos despedindo de alguns dos rapazes que estavam indo embora, o navio já tinha saído (...) do cais (...) e de repente bateram na ponte e então todos (os marinheiros) caíram", disse Arturo Acatitla, morador de Nova York.

- "Pânico no navio" -

Segundo autoridades locais, o navio ficou sem energia após deixar o cais enquanto seguia para o mar por volta das 20h20 locais (21h20 em Brasília).

"Imagino que o barco perdeu força e foi arrastado pela correnteza em direção ao pilar da ponte", do outro lado do rio, disse o chefe de operações especiais do Departamento de Polícia de Nova York, Wilson Aramboles, em entrevista coletiva.

O oficial afirmou que havia dois marinheiros no topo dos mastros no momento do impacto e que eles ficaram "feridos". Não está claro se esses marinheiros eram os falecidos.

"Houve pânico no navio", disse à AFP Nick Corso, um morador de 23 anos do Brooklyn que estava perto da água.

"Durante a saída do veleiro "Cuauhtémoc" de Nova York, ocorreu um incidente com a ponte do Brooklyn que causou danos ao navio-escola, impedindo a continuação do cruzeiro de instrução por enquanto", afirmou a Marinha mexicana na rede social X.

Segundo esta fonte, ninguém caiu na água, então "nenhuma operação de resgate foi necessária".

Após ficar fechada por cerca de 40 minutos, o tráfego na ponte que liga Manhattan e Brooklyn foi reaberto.

Segundo autoridades, não há sinais de danos estruturais.

O navio de treinamento, construído em 1982, estava em um cruzeiro anual de instrução, disse à CNN o porta-voz da Marinha mexicana, o capitão Juan Caballero.

De acordo com o itinerário, depois de Nova York, a próxima parada seria a Islândia.

