SOS Méditerranée resgata mais de 270 migrantes na Tunísia

O Ocean Viking, um barco ambulância fretado pela organização SOS Méditerranée, resgatou 273 migrantes, incluindo sete crianças, nas costas da Tunísia e de Malta neste sábado (17), anunciou a ONG com sede em Marselha, no sul da França.

Os resgatados estavam em três embarcações em perigo e, apesar de sofrerem de exaustão e enjoo, puderam receber tratamento médico das equipes da organização.

"No início desta manhã, o Ocean Viking recebeu um alerta do AlarmPhone relatando uma embarcação de madeira sobrecarregada na região de busca e resgate da Tunísia", escreveu a SOS Méditerranée em um comunicado. Sessenta e cinco pessoas foram resgatadas.

"Pouco depois, após um novo alerta do AlarmPhone, o Ocean Viking chegou a uma segunda embarcação em perigo: o navio Aurora, da ONG Sea Watch, já estava no local e havia realizado uma avaliação inicial de 77 pessoas, incluindo duas crianças. Todas foram colocadas em segurança a bordo do Ocean Viking", continuou a ONG.

Mais tarde, sua tripulação avistou outra embarcação de madeira em perigo na região de busca e salvamento de Malta.

A SOS Méditerranée disse que sua equipe resgatou "131 pessoas, incluindo um bebê e quatro crianças".

Em 2024, 2.475 pessoas que tentavam chegar à Europa desapareceram ou morreram no Mar Mediterrâneo, a grande maioria delas no Mediterrâneo central, uma das rotas de migração mais mortais do mundo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Desde o início de 2025, quase 500 já desapareceram ou morreram.

