Sinner vence Paul e vai enfrentar Alcaraz na final do Masters 1000 de Roma

O tenista italiano Jannik Sinner se classificou para a final do Masters 1000 de Roma, onde vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (N.3), ao derrotar o americano Tommy Paul (N.12) nesta sexta-feira (16).

O número 1 do mundo fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-0 e 6-3, em uma hora e 43 minutos, e conseguiu uma 26ª vitória consecutiva, a melhore sequência de sua carreira.

Sinner, de 23 anos, é o primeiro italiano a chegar à final do torneio em Roma desde Adriano Panatta, em 1978.

Se vencer Alcaraz, que mais cedo bateu outro italiano, Lorenzo Musetti (N.9), Sinner será o primeiro tenista do país a levantar o troféu no Foro Itálico desde o próprio Panatta em 1976.

Sua última derrota aconteceu em 1º de outubro de 2024, quando caiu na final do ATP 500 de Pequim para Alcaraz por 2 sets a 1, parciais de 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3).

Desde então, Sinner foi campeão do Masters 1000 de Xangai, do ATP Finals, da Copa Davis pela Itália e, em janeiro, do Aberto da Austrália, pelo segundo ano consecutivo.

Mas ficou afastado do circuito de fevereiro a maio devido à suspensão de três meses imposta pela Agência Mundial Antidoping (Wada) depois de dois testes positivos em março de 2024 para clostebol, um anabolizante, atribuídos a uma contaminação acidental.

