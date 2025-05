ONU confirma conferência em junho sobre solução de 2 Estados no conflito israelense-palestino

A conferência internacional para relançar a solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino será realizada de 17 a 20 de junho em Nova York, sob liderança de França e Arábia Saudita, confirmou à AFP nesta sexta-feira (16) uma porta-voz da Assembleia Geral da ONU.

A realização do encontro "de alto nível" é resultado de uma resolução da Assembleia Geral, adotada em dezembro do ano passado, que pede negociações críveis no processo de paz do Oriente Médio "para a solução pacífica da questão da Palestina e a aplicação da solução de dois Estados".

As datas da conferência foram confirmadas pela porta-voz Sharon Birch.

Segundo uma fonte diplomática próxima dos trabalhos preparatórios, o evento deveria ser a ocasião para "anunciar ações rápidas, com prazos irreversíveis" com vistas a um reconhecimento mais amplo da Palestina como Estado de pleno direito.

Cerca de 150 países reconhecem o Estado da Palestina, que é membro observador das Nações Unidas, mas não membro de pleno direito pela falta do voto favorável à questão por parte do Conselho de Segurança.

Em maio de 2024, Irlanda, Noruega e Espanha reconheceram a Palestina. Foram seguidos pela Eslovênia no mês seguinte, mas a maioria dos países ocidentais, entre eles a França, não deu esse passo.

No mês de abril, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que queria aproveitar a conferência de Nova York para lançar uma série de reconhecimentos da Palestina, "mas também o reconhecimento de Israel por parte de Estados que hoje não o fazem".

Em 2020, os Acordos de Abraão patrocinados por Donald Trump durante o seu primeiro mandato na Casa Branca levaram à normalização das relações entre Israel e três países árabes: Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos.

Mas outras nações árabes se recusaram até agora a aderir a esse processo, particularmente a Arábia Saudita, mas também a Síria e o Líbano, vizinhos de Israel.

Com a guerra em Gaza desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, Riade descarta qualquer normalização com a nação de maioria judaica sem a criação de um Estado palestino soberano e viável.

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõe fortemente a essa proposta.

