Los Angeles FC e América do México disputarão vaga no Mundial de Clubes no 31 de maio

Los Angeles FC (LAFC) e América do México vão se enfrentar no dia 31 de maio, nos Estados Unidos, em duelo que vale a última vaga no Mundial de Clubes, confirmou a Fifa nesta sexta-feira (16).

"O time americano Los Angeles Football Club e o Club América vão se enfrentar em um jogo de altas emoções a partir das 19h30 (horário local, 15h30 em Brasília) que será disputado no Estádio BMO de Los Angeles", detalhou a Fifa em comunicado.

O vencedor da partida vai substituir o mexicano León, que foi retirado da competição por ser parte do mesmo grupo proprietário do Pachuca, outro clube participante, uma situação proibida pelas normas da Fifa.

O time classificado entrará no Grupo D, que tem o Flamengo como cabeça de chave, além do Chelsea, da Inglaterra, e o Espérance, da Tunísia.

O Los Angeles FC está na disputa por ter sido finalista da Copa dos Campeões da Concacaf em 2023, cujo vencedor foi o León.

O América, por sua vez, vai disputar a partida por ser o clube com a melhor classificação por confederações para o Mundial de Clubes ao término da edição de 2024 da Concachampions.

O Mundial de Clubes da Fifa, ampliado pela primeira vez para 32 equipes, será disputado de 14 de junho a 13 de julho em 12 estádios nos Estados Unidos.

