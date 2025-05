Milhares de usuários afetados por greve no serviço de trens de Nova Jersey

O serviço de transporte ferroviário de Nova Jersey foi suspendido, nesta sexta-feira (16), devido a uma greve, que afetou milhares de usuários, informou a autoridade que administra o serviço, NJ Transit.

O sindicato Irmandade de Maquinistas de Locomotivas (BLET) iniciou uma greve à meia-noite desta sexta-feira, devido à falta de acordo com as autoridades do estado por uma reivindicação de aumento salarial.

A companhia pôr à disposição dos viajantes ônibus e balsas, mas recomendou "encarecidamente" que "todos aqueles que possam trabalhar de casa o façam e limitem as viagens (...) exclusivamente aos fins essenciais", disse em um comunicado.

"Vamos acabar com essa greve (...) nossas portas estão sempre abertas", disse, nesta sexta-feira, o governador de Nova Jersey, o democrata Phil Murphy, em uma coletiva de imprensa junto com o presidente do NJ Transit, Kris Kolluri.

"Estamos dispostos a retomar as negociações, literalmente neste segundo, mas precisamos que o BLET volte à mesa de negociações de boa fé", complementou.

Segundo o governador, a greve foi declarada por "cerca de 400 maquinistas de um total de 12 mil", o que, na sua opinião, é "um tapa na cara de cada viajante e trabalhador que confia no NJ Transit".

Cerca de 350 mil usuários utilizam diariamente o serviço de trens, incluindo os viajantes que se dirigem todos os dias para o trabalho entre Nova Jersey e Nova York, assim como para o aeroporto de Newark, um dos mais movimentados do país, segundo as autoridades.

O governador tranquilizou os fãs da cantora colombiana Shakira, que no âmbito da sua turnê mundial "As mulheres não choram", fez um show na véspera no estádio Metlife, em East Rutherford, Nova Jersey, onde o tráfego de entrada e de saída foi realmente bom. Esperamos uma experiência similar nessa noite", disse.

Segundo a imprensa local, esta é a primeira greve no estado de Nova Jersey em mais de 40 anos.

