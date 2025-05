Cantor Chris Brown, acusado de agressão no Reino Unido, ficará preso até meados de junho

O cantor americano Chris Brown, acusado de cometer "lesões corporais graves" no Reino Unido, permanecerá detido até 13 de junho, data da próxima audiência, conforme decidiu nesta sexta-feira (16) uma juíza de Manchester, norte da Inglaterra.

Brown, de 36 anos, ex-namorado de Rihanna, acusado de agredir um produtor musical em uma boate de Londres em fevereiro de 2023, foi detido na quinta-feira em um hotel em Manchester e, após ser indiciado, compareceu a um tribunal da cidade nesta sexta-feira.

A estrela do R&B, com um importante histórico de denúncias por atos de violência, está sendo acusado de "lesões corporais graves dolosas" como consequência de uma suposta agressão ao produtor musical Abe Diaw, na boate Tape, no exclusivo bairro de Mayfair, no centro de Londres.

O artista, conhecido pelos sucessos 'Run It!' e 'Kiss Kiss', e ganhador de dois Grammys, havia supostamente jogado uma garrafa na cabeça do produtor e golpeou o homem enquanto ele estava no chão.

- Transferência de tribunal -

A juíza distrital Joanne Hirst decidiu que o suposto delito era um assunto "muito grave" para ser tratado em seu tribunal e encaminhou o caso para o Southwark Crown Court, em Londres, para uma audiência em 13 de junho.

A magistrada negou um pedido de liberdade sob fiança apresentado pelos advogados de Brown.

A promotora, Hannah Nicholls, afirmou que a suposta vítima se encontrava no bar da boate em 19 de fevereiro de 2023 quando o acusado iniciou um "ataque não provocado" contra a suposta vítima, que foi golpeada várias vezes com uma garrafa.

"O acusado depois o perseguiu até outra área da boate, onde a vítima foi socada e chutada repetidamente por ele e outra pessoa", acrescentou a fiscal.

Brown, que iniciou a sua carreira nos anos 2000 e vendeu dezenas de milhares de discos no mundo todo, se encontrava em turnê no Reino Unido.

Chris Brown tem um show programado na Alemanha em 13 de junho, data da audiência, que faz parte de uma turnê pela Europa, que inclui performances no Reino Unido em junho e julho, antes de viajar aos Estados Unidos.

- Agressão à Rihanna -

O cantor foi alvo de várias acusações por atos violentos no passado, sendo declarado culpado de ter agredido Rihanna, sua namorada na época, antes dos prêmios Grammy de 2009.O incidente obrigou a cantora a se ausentar da grande cerimônia anual da indústria musical.

Em 2012, ele se envolveu em uma briga em uma boate com o cantor canadense Drake, na qual o astro do basquete francês Tony Parker ficou ferido.

Anos depois, ele se declarou culpado de agredir um fã em Washington em 2014.

No início de 2025, o cantor entrou com um processo de 500 milhões de dólares (2,8 bilhões de reais na cotação atual) contra a Warner Bros. Discovery e outras empresas, alegando que fizeram um "documentário difamatório" sobre ele.

O documentário 'Chris Brown: Uma História de Violência', exibido em 27 de outubro de 2024 no canal Investigation Discovery, acompanha as denúncias contra o cantor americano ao longo dos anos.

Os advogados de Brown alegaram que o documentário acusa seu cliente de "atos hediondos, inclusive agressão sexual" e de uma manipulação de provas que foi desacreditada no tribunal e descartada como infundada.

