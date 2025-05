Cantor Chris Brown, acusado de agressão no Reino Unido, permanecerá preso até meados de junho

O cantor americano Chris Brown, acusado de "lesões corporais graves" no Reino Unido, permanecerá preso até 13 de junho, data da próxima audiência, decidiu nesta sexta-feira (16) uma juíza do Tribunal de Magistrados de Manchester, no norte da Inglaterra.

Brown, 36 anos, ex-namorado de Rihanna, suspeito de agredir um produtor musical em fevereiro de 2023 em Londres, foi preso na quinta-feira em um hotel de Manchester e, após ser indiciado, compareceu ao tribunal nesta sexta-feira.

O astro do R&B, com um histórico de denúncias de violência, é acusado por "lesões corporais grave dolosa" após uma suposta agressão a Abe Diaw na boate Tape, no exclusivo bairro de Mayfair.

A juíza distrital Joanne Hirst decidiu que o suposto crime era "muito grave" para ser julgado em seu tribunal e encaminhou o caso ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, para uma audiência em 13 de junho.

A magistrada rejeitou o pedido de fiança apresentado pelos advogados de Brown.

O artista teria lançado uma garrafa na cabeça do produtor e o agredido enquanto ele estava no chão.

O cantor, que começou sua carreira nos anos 2000 e vendeu milhões de discos no mundo todo, estava em turnê no Reino Unido na época.

Chris Brown começaria uma nova turnê mundial no mês que vem, com dez shows agendados para junho e julho no Reino Unido.

psr/meb/jc