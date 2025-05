Justiça destitui Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF dias antes da chegada de Ancelotti

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ordenou nesta quinta-feira (15) a destituição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que deixará o cargo dias antes da chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti para dirigir a Seleção.

A decisão, assinada pelo magistrado Gabriel de Oliveira Zefiro, considera que o acordo que manteve Ednaldo no cargo é nulo devido a uma possível falsificação de assinatura.

"Declaro nulo o acordo firmado entre as partes", escreveu Zefiro na sentença obtida pela AFP. E, por isso, "determino o afastamento da atual diretoria da CBF", acrescenta o documento.

A decisão judicial ocorre na mesma semana em que a CBF anunciou a chegada de Ancelotti como novo técnico Seleção.

Mas a contratação do renomado treinador italiano, que assumirá o cargo no dia 26 de maio, chega em um período de turbulência na entidade máxima do futebol brasileiro.

- Segunda destituição -

Ednaldo Rodrigues foi reeleito por unanimidade em março para comandar a CBF no período 2026-2030. Ele era candidato único, depois de o ex-atacante Ronaldo ter desistido de participar do pleito.

O dirigente de 71 anos já havia sido suspenso temporariamente no final de 2023, depois que a justiça anulou as eleições que o levaram à presidência.

Somente as pressões da Fifa e da Conmebol, que ameaçaram impor punições esportivas ao Brasil, conseguiram recolocá-lo no cargo.

Mas nesta quinta-feira o TJRJ considerou nulo o acordo que ratificou todo esse processo.

A decisão se deu "em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários", o ex-presidente da CBF Antônio Carlos Nunes Lima, mais conhecido como Coronel Nunes.

- Eleições à vista -

A justiça também determinou que Fernando José Sarney, vice-presidente da CBF, deverá convocar eleições "o mais rápido possível".

Questionado por jornalistas nesta quinta-feira sobre se confiava na autenticidade da assinatura, Ednaldo disse ter "certeza absoluta".

"O Coronel Nunes assinou com total convicção", respondeu o dirigente em Assunção, onde acontece o 75º Congresso Ordinário da Fifa, antes de sair a sentença.

Até o momento, a CBF não se pronunciou sobre a decisão judicial.

A destituição de Ednaldo Rodrigues também ocorre depois da publicação na revista Piauí de uma investigação que expôs uma série de supostos favorecimentos ao presidente durante sua gestão.

- Os desafios da Seleção -

A Seleção Brasileira tem dois jogos importantes em junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai.

O Brasil ocupa a quarta colocação na tabela das Eliminatórias e a classificação para o próximo Mundial não parece estar em risco.

Porém a equipe vem sofrendo com os maus resultados recentes, o último deles a goleada sofrida para a arquirrival Argentina (4 a 1), no final de março.

Por isso a chegada de Ancelotti, defendida ativamente por Ednaldo, é aguardada com grande expectativa.

