Caravana de apoio à candidatura invalidada de Evo Morales avança na Bolívia

Uma caravana de carros e ônibus com apoiadores de Evo Morales partiu do centro da Bolívia e avança em direção a La Paz nesta quinta-feira (15) para pressionar pela inscrição do ex-presidente como candidato para as eleições presidenciais de agosto, embora a Justiça tenha inabilitado sua candidatura.

O líder indígena de 65 anos, sobre o qual pesa uma ordem de captura relacionada ao suposto tráfico de uma menor de idade enquanto estava no poder (2006-2019).

No entanto, em uma entrevista recente à AFP, ele anunciou que deixaria seu confinamento de sete meses na região cocaleira de Chapare para liderar uma marcha na sexta-feira (16) em La Paz.

"Será uma grande caravana (...) no dia 16 nos inscrevemos. Depois, campanha, campanha", disse Morales no final de abril.

Seus apoiadores se reuniram em Parotani, 340 quilômetros a leste de La Paz, para se dirigirem à principal cidade da Bolívia.

Até o momento, não se sabe se Morales acompanhará a caravana ou comparecerá ao ato programado para sexta-feira.

"Toda a coluna da marcha já está a caminho", disse à AFP Omar Ramirez, representante do Evo Pueblo, movimento fundado por Morales depois de deixar o partido governista este ano devido a discordâncias com o presidente Luis Arce.

O prazo para o registro de candidatos presidenciais é 19 de maio. No entanto, somente em 6 de junho a autoridade eleitoral definirá a lista final de candidatos, após analisar os requisitos legais.

De acordo com o Tribunal Constitucional, Morales está legalmente impedido de tentar um quarto mandato.

No final de 2023, o tribunal emitiu a decisão, desde então ratificada em várias ocasiões, mais recentemente na quarta-feira, antes da caravana anunciada pelos apoiadores do ex-presidente.

Ramirez, contudo, garantiu que Morales chegará na noite de quinta-feira à cidade de El Alto e na sexta-feira liderará uma marcha a pé até La Paz, apesar do mandado de prisão e do veto eleitoral como candidato.

O ex-governante ainda não tem um partido político. Ele renunciou ao Movimento para o Socialismo, que está no poder, depois que a Justiça concedeu a liderança do partido a um grupo do entorno de Arce, que agora se tornou seu maior adversário.

