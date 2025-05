Atlético de Madrid perde para Osasuna; Rayo e Betis empatam

O Atlético de Madrid (3º) foi derrotado pelo Osasuna (9º) por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto Rayo Vallecano (8º) e Betis (6º) empataram em 2 a 2.

Os gols de Alejandro Catena (25') e Ante Budimir (82') deram a vitória ao Osasuna, apesar de o técnico Diego Simeone ter escalado o Atlético com força máxima no ataque, com Julián Álvarez e Alexander Sorloth como titulares.

Com esta vitória, o Osasuna soma 48 pontos, assim como o Rayo Vallecano, com quem mantém disputa acirrada por uma vaga na Liga Conferência da próxima temporada.

Em Vallecas, Jorge de Frutos (37') e Florian Lejeune (51') colocaram o time da casa em vantagem, mas o Betis buscou o empate com 'Cucho' Hernández (51') e Isco (61' de pênalti).

Com o empate, o Betis praticamente dá adeus à quinta colocação, a última que dá vaga na Liga dos Campeões, faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

A equipe tem 59 pontos, cinco a menos que o Villarreal (5º), que na quarta-feira bateu o Leganés (18º) por 3 a 0, e que o Athletic Bilbao (4º), que garante vaga na Champions se conseguir pelo menos um empate contra o Getafe (15º).

rsc/iga/cb