Bahia perde para o Atlético Nacional (1-0) e Grupo F da Libertadores fica embolado

O Bahia desperdiçou uma chance de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 ao perder nesta quarta-feira (14) por 1 a 0 para o Atlético Nacional que mais uma vez se impôs jogando em casa e embolou o Grupo F, que com este resultado terá uma reta final dramática.

Com um gol de seu novo atacante Kevin Viveros no início do segundo tempo (46'), a equipe colombiana conquistou sua segunda vitória consecutiva contra times brasileiros no principal torneio de clubes da América do Sul.

Antes, o 'Verdolaga' havia derrotado o Inter de Porto Alegre em Medellín. Com isso, faltando apenas uma partida para fechar o grupo, está na primeira colocação com 9 pontos.

O Tricolor de Salvador, com 7, caiu para a segunda colocação. O Colorado gaúcho, que tem 5 pontos, enfrenta o Nacional de Montevidéu (4 pontos) na quinta-feira, no encerramento da quinta rodada.

Se tivesse vencido nesta quarta, o Bahia teria garantido a classificação, mas agora o panorama é nebuloso: o Internacional, seu próximo adversário, o ultrapassará se vencer, enquanto o Nacional o alcançará se conseguir os três pontos.

