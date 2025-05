Bologna vence Milan (1-0) e conquista Copa da Itália após 51 anos

O Bologna se sagrou campeão da 78ª edição da Copa da Itália nesta quarta-feira (14), ao derrotar o Milan por 1 a 0 na final disputada no Estádio Olímpico de Roma.

Um gol do atacante suíço Dan Ndoye no início do segundo tempo (53') foi suficiente para o Bologna encerrar um jejum de 51 anos sem títulos, após as conquistas da Copa da Itália de 1970 e 1974.

Para o Milan, a derrota é mais uma decepção em uma temporada para ser esquecida.

Após ficar distante logo cedo da disputa pelo título da Serie A e ser eliminado na Liga dos Campeões pelo Feyenoord no playoff de acesso às oitavas de final, o clube lombardo vai encerrar a temporada 2024-2025 com um único título: a Supercopa da Itália, conquistada em janeiro nas duas primeiras partidas sob o comando do técnico Sérgio Conceição.

Mas a estrela do treinador português, que substituiu o compatriota Paulo Fonseca, foi se apagando com o passar das semanas.

Sua equipe, atualmente oitava colocada na Serie A, não tem margem para erros nas duas últimas rodadas se quiser se classificar para as competições europeias.

A derrota desta quarta-feira deve fazer com que no próximo verão haja mais um dos inúmeros processos de reconstrução do time, e Conceição e alguns dos destaques do elenco poderão acabar saindo do clube.

--- Os dez últimos campeões da Copa da Itália:

2025: Bologna

2024: Juventus

2023: Inter de Milão

2022: Inter de Milão

2021: Juventus

2020: Napoli

2019: Lazio

2018: Juventus

2017: Juventus

2016: Juventus

- Clubes mais vezes campeões (entre parênteses, o ano do último título):

1. Juventus 15 (2024)

2. Roma 9 (2008)

. Inter de Milão 9 (2023)

4. Lazio 7 (2019)

5. Fiorentina 6 (2001)

. Napoli 6 (2020)

