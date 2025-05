PSG e suas estrelas retornam aos treinamentos

Os jogadores do Paris Saint-Germain, entre eles sete titulares que tiveram um período de descanso desde a classificação para a final da Liga dos Campeões na semana passada, retornaram aos treinamentos nesta quarta-feira (14).

O elenco retomou as atividades antes do último jogo da Ligue 1, no próximo sábado, contra o Auxerre, no Parque dos Príncipes, onde o PSG irá comemorar o título francês conquistado com seis rodadas de antecedência.

O técnico Luis Enrique deu uma semana de descanso a vários jogadores, como Vitinha, Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Nuno Mendes e Gianluigi Donnarumma, após a vitória sobre o Arsenal por 2 a 1 no jogo de volta da semifinal da Champions, na quarta-feira passada.

Para a partida contra o Auxerre, outros jogadores serão poupados, como Bradley Barcola, Desiré Doué, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia, que foram relacionados para enfrentar o Montpellier no último fim de semana.

Luis Enrique quer que seus jogadores cheguem 100% física e mentalmente para as próximas duas finais: a Copa da França, no dia 24 de maio, contra o Reims, e a Champions, uma semana depois, contra a Inter de Milão.

