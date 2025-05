Ex-militar dos EUA é preso acusado de planejar ataque em nome do grupo jihadista EI

Um ex-membro da Guarda Nacional dos Estados Unidos foi detido por supostamente planejar um ataque a tiros em uma base militar em Michigan em nome do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), informou o Departamento de Justiça nesta quarta-feira (14).

Ammar Abdulmajid-Mohamed Said, de 19 anos e residente em Melvindale (Michigan, nordeste), é acusado de tentar fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira, o Estado Islâmico do Iraque e al Sham, e de distribuir informações relacionadas a um dispositivo destrutivo.

Em um comunicado, a chefe da divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça, Sue Bai, afirmou que Said é acusado de "planejar um ataque mortal contra uma base militar americana" para o EI.

Said supostamente recrutou dois cúmplices para realizar um ataque a tiros em massa nas instalações do Comando de Tanques, Automotivos e Armamentos do Exército dos EUA em Warren, Michigan, segundo o Departamento de Justiça.

Mas na realidade eram agentes disfarçados.

Said supostamente proporcionou munição e carregadores para o ataque e controlou remotamente um drone sobre o local para reconhecimento

Ele foi detido na terça-feira, no dia previsto para o ataque, segundo o Departamento de Justiça. Said pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação.

