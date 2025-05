PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA CHINA TARIFAS: China e EUA suspendem tarifas em trégua temporária da guerra comercial

CHINA DIPLOMACIA: Colômbia assina acordo com a China para aderir à Iniciativa Cinturão e Rota

URUGUAI POLÍTICA MORTE: Uruguai se despede do popular ex-presidente 'Pepe' Mujica

EUA SÍRIA DIPLOMACIA: Trump pede ao presidente sírio que normalize relações com Israel após suspensão das sanções

=== EUA CHINA TARIFAS ===

PEQUIM:

China e EUA suspendem tarifas em trégua temporária da guerra comercial

Estados Unidos e China suspenderam nesta quarta-feira (14) parcialmente e durante 90 dias as elevadas tarifas que haviam sido impostas de modo recíproco, em uma trégua temporária da guerra comercial que abalou os mercados e as cadeias de suprimento internacionais.

(China EUA diplomacia comércio taxas, 600 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Empresas americanas em 'pânico e paralisia' apesar de alívio tarifário

A montanha-russa de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imposta à China gerou prejuízos para as pequenas empresas americanas dependentes da produção chinesa e com poucas alternativas de fornecimento, segundo analistas e empresários.

(EUA China taxas comércio, 630 palavras, já transmitida)

=== CHINA DIPLOMACIA ===

PEQUIM:

Colômbia assina acordo com a China para aderir à Iniciativa Cinturão e Rota

A Colômbia assinou nesta quarta-feira (14) um acordo com a China para aderir à Iniciativa Cinturão e Rota, um programa bilionário de Pequim para financiar investimentos em infraestrutura em outros países e aumentar sua influência global.

(China Brasil Colômbia Celac diplomacia economia Chile, 600 palavras, já transmitida)

=== URUGUAI POLÍTICA MORTE ===

MONTEVIDÉU:

Uruguai se despede do popular ex-presidente 'Pepe' Mujica

Os uruguaios se despedem nesta quarta-feira (14) de "Pepe" Mujica, ex-guerrilheiro que se tornou presidente de seu país e referência da esquerda latino-americana. Ele morreu na terça-feira(13), aos 89 anos, após lutar contra um câncer.

(Uruguai política gente, 630 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== EUA SÍRIA DIPLOMACIA ===

RIADE:

Trump pede ao presidente sírio que normalize relações com Israel após suspensão das sanções

Donald Trump se reuniu nesta quarta-feira (14) em Riade com o presidente sírio Ahmad al Sharaa, a quem pediu que normalize as relações com Israel, após a surpreendente iniciativa de suspender as sanções contra Damasco.

(EUA diplomacia Arábia Síria comércio investimentos Catar. 810 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LA PAZ:

Presidente Luis Arce desiste de buscar reeleição na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, desistiu na terça-feira (13) de buscar a reeleição no pleito de agosto, diante do iminente fracasso de sua candidatura por seu governo impopular.

(Bolívia eleições, 490 palavras, já transmitida)

LIMA:

Chefe de gabinete da presidência peruana renuncia antes de moção de censura

O chefe de gabinete da presidência do Peru, Gustavo Adrianzén, o homem de maior confiança da impopular presidente Dina Boluarte, renunciou na terça-feira (13), antes da votação de uma moção de censura contra ele no Congresso.

(Peru governo política Congresso, 440 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LUXEMBURGO:

Comissão Europeia perde caso por mensagens entre Von der Leyen e Pfizer durante a pandemia

O Tribunal Geral da União Europeia (TGUE) determinou nesta quarta-feira(14) que a Comissão Europeia não poderia ter se recusado a divulgar mensagens de texto trocadas com o presidente da Pfizer durante a pandemia do coronavírus.

(UE pandemia ética vacinas, 630 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

CANNES:

Tom Cruise traz o espetáculo de volta a Cannes depois da política

Depois da política, é hora de glamour e espetáculo nesta quarta-feira (14) no Festival de Cinema de Cannes, com Tom Cruise e a saga "Missão Impossível", em seu oitavo e provavelmente último filme.

(França EUA Cannes2025 gente cinema, 460 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

RIO DE JANEIRO:

Os grandes desafios de Ancelotti na recuperação da Seleção Brasileira

Pouco tempo e quase tudo a reconstruir: os desafios parecem gigantes para o novo técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, chamado para corrigir o rumo de uma Seleção em crise, a pouco mais de um ano da Copa do Mundo na América do Norte.

(BRA AméricaSul fbl Classificatória ESP 2026 Mundial ITA WC, 700 palavras, já transmitida)

PARIS:

HRW faz alerta sobre mortes de operários migrantes nas obras da Copa do Mundo da Arábia Saudita-2034

A Copa do Mundo de 2034, que será disputada na Arábia Saudita, não deveria ser organizada "sobre os ombros de trabalhadores mortos", pediu a organização Human Rights Watch (HRW), que publicou nesta quarta-feira (14) um relatório sobre as violações dos direitos dos operários migrantes no reino.

(Fbl trabalho 2034 direitos, 600 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com