Tom Cruise traz o espetáculo de volta a Cannes depois da política

Depois da política, é hora de glamour e espetáculo nesta quarta-feira (14) no Festival de Cinema de Cannes, com Tom Cruise e a saga "Missão Impossível", em seu oitavo e provavelmente último filme.

O festival, que começou no dia anterior com críticas ao presidente Donald Trump e à guerra em Gaza, também dá início à corrida pela Palma de Ouro com a estreia dos dois primeiros filmes na disputa: o alemão "O Som da Queda", de Mascha Schilinski, e o ucraniano "Two Prosecutors", de Sergei Loznitsa.

Um total de 22 longa-metragens competem pelo prêmio principal, sete deles dirigidos por mulheres — o mesmo número recorde de 2023.

- Nas asas de um avião -

Tom Cruise é o protagonista e produtor de "Missão: Impossível - Acerto Final", que conclui sua batalha em dois episódios (o anterior foi "Acerto de Contas Parte Um", de 2023) contra uma inteligência artificial que ameaça controlar o mundo.

No total, a franquia "Missão Impossível", que surgiu de uma série de televisão de sucesso dos anos 1960, arrecadou quase 4 bilhões de dólares (22,5 bilhões de reais, na cotação atual) nas bilheterias ao longo de quase três décadas.

Aos 62 anos, Cruise continua demonstrando sua capacidade de realizar as mais ousadas cenas de ação, desta vez nas asas de um avião de acrobacias.

"Foi muito violento", confessou o ator em uma aparição inesperada em um bate-papo do TikTok ao chegar em Cannes.

Para esta nova produção, Cruise está cercado por boa parte de seu elenco habitual, como Simon Pegg.

A estreia de "Acerto Final" terá duas fases: uma sessão de gala na Croisette, após o tradicional tapete vermelho, e uma versão Imax em outro cinema de Cannes, que promete aos fãs mais tempo de exibição.

Palma honorária em Cannes, Cruise, um ator querido na França, desceu do topo do Estádio Olímpico durante a cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris no ano passado. Nesta quarta-feira, uma aparição estelar desse tipo no tapete vermelho não é impossível.

Christopher McQuarrie, diretor dos últimos filmes da franquia, concederá uma palestra antes da estreia, marcada para 19h (14h no horário de Brasília).

Outra estrela desta 78ª edição de Cannes, o lendário Robert de Niro, falará ao público, aos 81 anos, após sua dura declaração na véspera contra Trump, o presidente "filisteu".

De Niro afirmou que artistas progressistas como ele estão "lutando pela democracia" nos Estados Unidos, que ele acredita estar em perigo após a vitória eleitoral esmagadora de Trump em novembro.

O festival começou com um tom politizado na terça-feira, com uma homenagem à fotógrafa palestina Fatima Hassouna, que é tema de um documentário apresentado em uma seção paralela e que morreu durante um bombardeio israelense em Gaza logo após a seleção da obra.

Cannes entrega seus prêmios em 24 de maio.

