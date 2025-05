Defesa Civil de Gaza relata 29 mortes em bombardeios israelenses

A Defesa Civil de Gaza anunciou que "pelo menos" 29 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em bombardeios israelenses na madrugada desta quarta-feira no norte e no sul do território palestino.

O porta-voz da agência, Mahmud Bassal, informou que há pelo menos 25 mártires e dezenas de feridos no campo de deslocados de Jabaliya, no norte. Outras quatro pessoas morreram em um bombardeio em Khan Yunis, no sul, indicou.

Após uma breve pausa para a libertação na segunda-feira do refém israelense-americano Edan Alexander, que era mantido em cativeiro em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, o Exército israelense retomou os bombardeios na terça-feira.

Um ataque perto de um hospital em Khan Yunis deixou pelo menos 28 mortos na terça-feira, segundo a Defesa Civil de Gaza, território governado pelo movimento islamista Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou na terça-feira, primeiro dia da viagem do presidente americano Donald Trump pelo Oriente Médio, uma intensificação nos próximos dias da ofensiva em Gaza.

"Nos próximos dias, entraremos com a nossa força total para completar a operação. Completar a operação significa derrotar o Hamas, destruir o Hamas", disse Netanyahu.

