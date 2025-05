Grande júri dos EUA acusa juíza que escondeu imigrante

Um grande júri federal dos Estados Unidos acusou formalmente nesta terça-feira uma juíza do Wisconsin por esconder um imigrante sem documentos e evitar que agentes da imigração o prendessem.

O presidente americano, Donald Trump, lançou uma campanha de repressão implacável contra os imigrantes sem documentos, e é contestado por tribunais que exigem o devido processo.

Hannah Dugan, 66, juíza do condado de Milwaukee, foi detida no mês passado e pode pegar até cinco anos de prisão por obstrução da justiça. Ela é acusada de ajudar um cidadão do México a escapar da sala do tribunal, após descobrir que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) queriam prendê-lo.

A prisão de Hannah gerou uma onda de críticas dos democratas e foi aplaudida por alguns republicanos. A procuradora-geral do país, Pam Bondi, defendeu a prisão da juíza e advertiu aqueles que abrigam imigrantes sem documentos: "Vamos encontrá-los."

O mexicano, identificado como Eduardo Flores-Ruiz, 30, conseguiu deixar o prédio, mas foi detido durante a fuga. Hannah deve se declarar inocente na próxima audiência, prevista para quinta-feira.

aha/dw/ag/nn/lb