A lição de Mujica sobre o tempo perdido em ganhar dinheiro

“Você é livre quando gasta tempo da sua vida com coisas que te motivam.” Com esse conselho, o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica participou em agosto de 2022 do documentário “All these humans”. O uruguaio, que morreu nesta terça-feira, 13, aos 89 anos, depois de enfrentar um câncer de esôfago, foi um defensor de um estilo de vida simples e da ética.

“Há muita infelicidade no mundo. Não só pobreza. Há pobreza aqui [aponta para a cabeça] e na alma. E, para sentir as coisas, é preciso dedicar-lhes tempo também. O problema é: em que você gasta tempo da sua vida? Em que você gasta o milagre de ter nascido?”, provocou o ex-presidente.

E continuou:

“Se você não se fizer essa pergunta, não se preocupe. O mercado vai responder por você e você passará toda a sua vida pagando contas e comprando coisas. Até que você seja um velho destruído. E você não compra com dinheiro. Compra com o tempo da sua vida que gastou para ter esse dinheiro. Mas o tempo da vida não se repõe. A vida é uma aventura.”