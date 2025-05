Masters 1000 de Roma reforça controle contra apostadores

Os organizadores do Masters 1000 de Roma anunciaram, nesta terça-feira (13), que reforçaram o controle para lutar contra o comportamento dos apostadores presentes nas arquibancadas que perturbarem o andamento das partidas.

"O fenômeno das apostas 'em tempo real' nas quadras de tênis (...) vem sendo monitorado de perto há muito tempo", escreveu Paolo Lorenzi, diretor do torneio, em um comunicado.

"Embora as apostas sejam permitidas para todos os adultos nas condições estabelecidas por lei, consideramos simplesmente inaceitável que essa atividade tenha qualquer tipo de contato com partidas profissionais de tênis", continua a nota.

"Por esse motivo, a Federação Italiana [FITP, organizadora do torneio] reforçará os controles já existentes, fornecendo todo o apoio necessário à polícia e à ATP para garantir que incidentes como os descritos não se repitam", disse Lorenzi, sem dar exemplos específicos.

"Paralelamente, a FITP garantirá que indivíduos identificados como responsáveis por atividades perturbadoras nunca mais pisem no local que sedia um evento da federação", acrescentou.

O fenômeno das apostas em tempo real nos torneios de tênis já existe há vários anos.

Os apostadores jogam sobre os resultados e, cada vez mais, sobre o desenvolvimento das partidas. Eles também apostam em quebras de serviço, fazendo apostas no último segundo antes da quebra ocorrer e aproveitando o tempo um pouco maior que leva para as imagens da transmissão ao vivo chegarem às plataformas de apostas.

Desde o início do torneio, vários tenistas reclamaram do comportamento de alguns espectadores que se sentam nas primeiras fileiras, principalmente nas quadras anexas, interrompendo o fluxo normal do jogo torcendo e proferindo insultos.

Esses espectadores geralmente são apostadores que tentam influenciar o resultado para que ele vá na direção de suas apostas.

