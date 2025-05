Sete supostos criminosos e um policial morrem em operação no Equador

Sete supostos criminosos e um policial morreram, nesta terça-feira (13), em um confronto registrado durante uma operação antissequestro no Equador, informou a Polícia.

O confronto ocorreu na zona rural da província costeira de Santa Elena, no sudoeste do país. A operação, vinculada com um crime de sequestro, havia começado na véspera na vizinha Guayas, onde um integrante da quadrilha do narcotráfico Los Lobos foi preso.

"Os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo" e no confronto "morreram sete criminosos e foram apreendidas cinco armas", assinalou a Polícia no X.

Ainda segundo a fonte, durante o confronto um membro do Grupo de Intervenção e Resgate (GIR) da instituição também morreu.

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, afirma que no país há cerca de 40.000 membros de grupos criminosos, segundo dados oficiais.

O governo identificou aproximadamente 20 grupos, aos quais tachou de "terroristas". As quadrilhas, que disputam o poder entre si, atuam no narcotráfico, extorsão, sequestro, assassinato e garimpo ilegal. Além disso, operam em conjunto com cartéis internacionais.

No primeiro trimestre do ano, o Equador registrou um morto por hora, segundo dados do ministério do Interior.

Na última sexta-feira, 11 militares morreram em uma emboscada atribuída aos Comandos da Fronteira, uma dissidência das Farc que negocia a paz com o governo colombiano. Os militares realizavam uma operação contra o garimpo ilegal na floresta amazônica.

