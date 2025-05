Novas regras de vestimenta do Festival de Cannes fazem Halle Berry mudar vestido

A estrela de Hollywood Halle Berry admitiu, nesta terça-feira (13), que não poderá usar o vestido que havia escolhido para a abertura do Festival de Cannes, esta noite, por causa do novo código de vestimenta adotado pela tradicional mostra de cinema francesa.

A atriz americana, que integra o júri que escolherá o filme ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do festival, disse que fará a troca para se adaptar às novas regras, que proíbem a nudez e vestidos extravagantemente longos no tapete vermelho.

"Eu tinha um vestido incrível para usar esta noite e não posso usá-lo porque a cauda é longa demais", disse à imprensa a atriz, ganhadora do Oscar por "A Última Ceia" (Monster's Ball, 2001).

"É claro que vou seguir as regras, então tive que fazer um ajuste", acrescentou.

No entanto, a estrela declarou apoio aos organizadores do festival por proibirem trajes excessivamente reveladores em novas regras divulgadas por escrito.

"A parte da nudez provavelmente também é uma boa regra", reforçou a atriz.

Os organizadores do festival de Cannes provocaram assombro na segunda-feira, ao divulgarem por escrito pela primeira vez suas novas regras de vestimenta.

"Não se trata de controlar" o que as pessoas vestem, mas "de banir a nudez total no tapete vermelho, de acordo com a lei francesa", disse um porta-voz da mostra à AFP.

Ao longo dos anos, o tapete vermelho de Cannes se tornou cenário de uma procissão de 'looks' ousados e reveladores. Em 2021, a modelo Bella Hadid causou sensação nas redes sociais ao usar um vestido com decote vertiginoso e escultural, desenhado pela 'maison' Schiaparelli.

- Saltos altos na berlinda -

A tendência "Naked dress" - com 'looks' provocativos que revelam consideravelmente mais do que escondem - se tornou mais recentemente algo frequente nos tapetes vermelhos. Em fevereiro, a arquiteta Bianca Censori, esposa do rapper Kanye West, causou um escândalo na cerimônia de premiação do Grammy.

Após anos de disputas e polêmicas, Cannes também esclareceu as regras sobre os calçados, enquanto muitos acusavam a mostra de forçar as mulheres a usarem sapatos de saltos altos.

Várias estrelas, como Julia Roberts, Cate Blanchett e Isabelle Huppert, desafiaram essa regra tácita, calçando sapatos rasteiros ou, inclusive, aparecendo descalças na cerimônia.

Em 2018, Kristen Stewart demonstrou sua contrariedade, ao tirar dramaticamente seus altíssimos sapatos Christian Louboutin diante das câmeras, enquanto caminhava pelo tapete vermelho.

Agora, a regra foi claramente estabelecida.

O festival decretou que "sapatos ou sandálias elegantes com ou sem saltos" são permitidos, uma mudança que a presidente do júri, a atriz francesa Juliette Binoche, também premiada com um Oscar, saudou como uma "ideia muito boa", brincando que falava "por experiência própria".

