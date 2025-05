PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FBL BRASIL SELEÇÃO: Ancelotti confirma que assumirá comando da Seleção em 26 de maio

CHINA CELAC CÚPULA: China propõe cooperação com a América Latina em período de 'confronto'

EUA ORIENTE MÉDIO TRUMP: Trump inicia viagem pelo Golfo dominada por acordos comerciais

FESTIVAL CANNES: Festival de Cannes começa entre denúncias por Gaza e prêmio honorário para De Niro

MADRI:

Ancelotti confirma que assumirá comando da Seleção em 26 de maio

O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, confirmou nesta terça-feira (13) que a partir de 26 de maio, um dia após o fim do Campeonato Espanhol, assumirá o desafio de treinar a Seleção Brasileira.

(BRA fbl ESP, 450 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China propõe cooperação com a América Latina em período de 'confronto'

O presidente da China, Xi Jinping, propôs nesta terça-feira (13) uma relação mais estreita e de cooperação com a América Latina e o Caribe em um período de "confronto geopolítico" e "protecionismo", em uma crítica direcionada aos Estados Unidos.

(China EUA Brasil AméricaLatina diplomacia cúpula comércio CELAC, 720 palavras, já transmitida_

FOTOS, VIDEO

RIADE:

Trump inicia viagem pelo Golfo dominada por acordos comerciais

O presidente americano Donald Trump desembarcou nesta terça-feira (13) na Arábia Saudita, primeira etapa de uma viagem que inclui Catar e Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de assinar acordos comerciais ambiciosos, mas também com a intenção de abordar os conflitos no Oriente Médio.

(EUA conflito diplomacia Arábia comércio EAU Catar Trump, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CANNES:

Festival de Cannes começa entre denúncias por Gaza e prêmio honorário para De Niro

O Festival de Cannes começa nesta terça-feira (13) com a entrega de uma Palma de Ouro honorária para o ator Robert De Niro, em um clima politizado, com uma carta aberta de condenação à campanha militar israelense em Gaza e um dia de abertura dedicado à Ucrânia.

(Cannes2025 Ucrânia conflito Palestinos França gente Israel cinema, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CANNES:

De Niro, monstro sagrado de Hollywood e Palma honorária em Cannes

Considerado um dos maiores atores da história do cinema, Robert De Niro ganhou duas vezes o Oscar, mas nunca o prêmio de melhor atuação no Festival de Cannes, onde recebe nesta terça-feira (13) a Palma de Ouro honorária pelo conjunto de sua obra.

(Cannes2025 gente cinema, 550 palavras, já transmitida)

PARIS:

Os 22 filmes em competição no 78º Festival de Cannes

Do novo filme do brasileiro Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", até as novas produções do iraniano Jafar Panahi e do americano Wes Anderson, a seguir a lista dos 22 filmes na mostra oficial do 78º Festival de Cannes, que começa nesta terça-feira (13).

(França cultura Cannes2025 gente cinema, 870 palavras, já transmitida)

PARIS:

Justiça francesa condena Depardieu por agressões sexuais

A Justiça condenou nesta terça-feira (13) a lenda do cinema Gérard Depardieu a 18 meses de prisão, com suspensão condicional da pena, por crimes de agressão sexual contra duas mulheres durante uma filmagem em 2021, no primeiro grande processo na França com ecos do movimento #MeToo.

(França cinema Mulheres, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Opacidade marca caminho para novas eleições na Venezuela

Uma lista de candidatos pouco divulgada, um site inativo e a ausência de um cronograma: as eleições regionais e parlamentares de 25 de maio na Venezuela estão marcadas pela opacidade e o eco da questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

(Venezuela eleições política, 680 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BERLIM:

Alemanha anuncia dissolução de organização extremista que criou 'Estado paralelo'

O governo da Alemanha anunciou, nesta terça-feira (13), a proibição do "Reino da Alemanha", uma organização acusada de "atacar a ordem democrática e liberal", em um golpe à ideologia extremista e de conspirações que avança no país.

(Alemanha extremismo política polícia, 530 palavras, já transmitida)

ILHA DE LEWIS:

Na ilha escocesa da mãe de Trump, há pouca simpatia pelo presidente dos EUA

Donald Trump, que anunciou um acordo comercial com o Reino Unido na semana passada, tem raízes na ilha de Lewis, no noroeste da Escócia, onde sua mãe viveu até os 18 anos, mas seus moradores expressam pouca simpatia pelo presidente americano.

(EUA Escócia comércio política GB migração, 660 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

México desenvolve tortilha para combater desnutrição e falta de geladeiras

Debruçada sobre um microscópio, Raquel Gómez observa os microrganismos que adicionarão nutrientes à sua tortilha e a preservarão por mais tempo sem refrigeração, um projeto científico que busca mitigar a desnutrição em áreas pobres do México, onde geladeiras são um luxo.

(México clima respostas pobreza alimentos, 420 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

MADRI:

