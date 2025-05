Petrobras registra forte alta nos lucros no 1º trimestre

A Petrobras registrou um forte aumento de seus lucros no primeiro trimestre de 2025, devido, em parte, a um aumento de produção, segundo os resultados publicados pela empresa nesta segunda-feira (12).

O lucro líquido da petrolífera brasileira foi de 6 bilhões de dólares (R$ 34 bilhões) nos três primeiros meses do ano, um aumento de 48,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo a Petrobras, o desempenho financeiro foi favorecido pelo aumento da produção total de petróleo e gás natural, de 5,4% em comparação com o trimestre anterior, em 2,77 milhões de barris de petróleo equivalente por dia.

Outro fator favorável foi a apreciação de 7% do real perante o dólar.

Os resultados mostram também um salto a respeito do último trimestre do ano passado, quando a petrolífera reportou perdas de US$ 2,8 bilhões (R$ 15,9 bilhões), devido, precisamente, à depreciação do real em relação à divisa americana.

"A melhora do resultado reflete principalmente o aumento nos volumes de petróleo produzido e comercializado, além do cenário externo mais favorável", assinalou a empresa em comunicado.

O futuro da capacidade de produção da Petrobras se tornou um tema sensível.

Suas reservas potenciais são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo, quando o país alcançou 15,9 bilhões em reservas comprovadas em 2023.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é favorável a avançar na exploração da Margem Equatorial, próxima da foz do rio Amazonas, no norte do país, com o argumento de que a transição energética necessita de enormes receitas para o seu financiamento.

Mas o megaprojeto petrolífero, que espera por uma licença ambiental, é criticado por organizações ambientalistas, faltando alguns meses para o Brasil receber a cúpula climática COP30, que acontece em novembro, em Belém, no Pará.

A Petrobras informou nesta segunda que também aprovou o pagamento de 11,72 bilhões de reais em dividendos aos acionistas como adiantamento de remuneração do exercício 2025.

