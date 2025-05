Senador democrata apresenta reforma migratória nos EUA

O senador democrata americano Rubén Gallego apresentou nesta segunda-feira (12) um projeto de reforma migratória que combina mais segurança na fronteira com o México com vias legais para conceder cidadania a alguns imigrantes, como os dreamers — aqueles que chegaram ainda crianças aos Estados Unidos.

É a primeira iniciativa democrata desse tipo desde que o presidente republicano Donald Trump retornou ao poder em 20 de janeiro, mas suas chances de avançar no Congresso, de maioria conservadora, são praticamente nulas.

Trump vem promovendo uma repressão migratória para cumprir sua promessa de campanha de expulsar um número recorde de imigrantes em situação irregular, os quais considera "criminosos" por terem entrado no país sem visto.

"Não precisamos escolher entre segurança na fronteira e reforma migratória", afirma Gallego em comunicado.

"O caos na fronteira sudoeste é impulsionado e agravado por um sistema de asilo obsoleto e com poucos recursos", aponta o senador, filho de mãe colombiana e pai mexicano, em seu plano migratório.

Para resolver isso, ele propõe "manter a ordem" na fronteira por meio da contratação de mais agentes da patrulha fronteiriça, além de investimentos em infraestrutura portuária e tecnologia para detecção de drogas.

Gallego também defende a reforma do sistema de asilo "para acabar com os abusos" e "agilizar o processo", além de ampliar "as vias migratórias legais para impulsionar a economia".

Em 2023, os lares de imigrantes representaram 1,7 trilhão de dólares em poder de compra e pagaram quase 652 bilhões em impostos federais, estaduais e locais, segundo dados oficiais.

O senador sugere a criação de novos tipos de vistos com "normas trabalhistas sólidas" e um caminho para a cidadania para os dreamers e os migrantes que vivem há muitos anos no país.

Segundo dados oficiais, em 2022 havia 11 milhões de migrantes em situação irregular ou com status temporário nos Estados Unidos.

A ONG Fórum Nacional de Imigração contabilizou, em 2024, mais de 3,6 milhões de dreamers no país, mas apenas cerca de 530 mil estavam protegidos pelo programa DACA (Ação Diferida para os Chegados na Infância), criado pelo ex-presidente democrata Barack Obama.

"A maioria desses dreamers vive nas sombras", lamenta o plano de Gallego.

Alinhado com o ex-presidente democrata Joe Biden, o senador defende o enfrentamento das causas fundamentais da migração, mas também propõe que outros países da América "cumpram sua parte para realocar solicitantes de asilo e refugiados".

A última grande reforma migratória nos Estados Unidos data de 1986, durante o governo do republicano Ronald Reagan. Ela concedeu um caminho para a cidadania a milhões de imigrantes, muitos deles trabalhadores agrícolas.

Desde então, projetos de lei abrangentes sobre imigração, apresentados tanto por democratas quanto por republicanos — em parte para atrair o voto da comunidade hispânica —, fracassaram por falta de consenso político.

erl/db/am