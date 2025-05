Reforma da ONU requer mudanças 'dolorosas', segundo secretário-geral

Uma reforma da ONU para melhorar sua eficácia vai requerer mudanças "dolorosas" como cortes de pessoal, advertiu nesta segunda-feira (12) o secretário-geral António Guterres, que considera tais reformas necessárias.

Em março, Guterres lançou a iniciativa "ONU80" destinada a melhorar a eficácia das Nações Unidas, que enfrenta restrições orçamentárias crônicas agravadas pelas políticas do presidente americano Donald Trump.

"Nosso objetivo comum sempre foi fazer com que nossa organização seja mais eficaz, simplificar os procedimentos, eliminar duplicidades e reforçar a transparência e a prestação de contas", disse ele nesta segunda ao apresentar os avanços desse trabalho aos Estados-membros.

"A crise de liquidez que enfrentamos não é nova. Mas a situação financeira e política atual faz com que nossos esforços sejam ainda mais urgentes", insistiu.

E "sabemos que algumas dessas mudanças serão dolorosas para a nossa família da ONU", advertiu.

Citou como exemplo a reestruturação prevista, dentro do Secretariado, do Departamento de Operações de Manutenção da Paz e do Departamento de Assuntos Políticos, nos quais algumas unidades poderiam "se fundir".

"Acho que vamos poder cortar 20% dos postos nos dois departamentos", e este número "deve ser considerado um ponto de referência" para toda a iniciativa UN80, disse.

O Secretariado que ele dirige empregava cerca de 35 mil pessoas no final de 2023.

Também mencionou a possibilidade de transferir postos de Nova York e Genebra para cidades com custos menores, e destacou a sobrecarga de tarefas encomendadas ao Secretariado pelos Estados-membros: "mais de 3.600 mandatos" identificados durante o processo.

"É como se tivéssemos permitido que o formalismo e a quantidade de reuniões e relatórios se tornassem um fim em si mesmo", comentou. "As necessidades das pessoas devem ser nosso guia", insistiu.

Nesse contexto, o secretário-geral lembrou que algumas das decisões dependem dos Estados-membros, aos quais pediu coragem para tomar decisões "difíceis".

Há alguns dias, em um relatório ao qual a AFP teve acesso, o grupo de trabalho interno encarregado da iniciativa ONU80 havia sugerido algumas reformas importantes, particularmente a fusão de algumas agências da ONU.

Guterres não mencionou diretamente essas ideias, mas indicou que grupos de agências que trabalham nos mesmos temas vão propor reformas, que incluem possíveis "mudanças estruturais".

