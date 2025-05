Ancelotti, o imperador da Europa com o desafio de comandar a Seleção

Sete vezes campeão da Liga dos Campeões (cinco como técnico) e campeão das cinco grandes ligas europeias, o prestigiado técnico italiano Carlo Ancelotti se despede do futebol de clubes para encarar um grande desafio: ressuscitar a Seleção Brasileira.

O 'canto da sereia' da Seleção ecoava há dois anos: finalmente, a busca pelo cobiçado hexacampeonato mundial é um desafio digno do técnico de 65 anos, que continuará a comandar os jogadores do Real Madrid como Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick e Éder Militão.

Apesar do impressionante currículo, seu último ano na Europa não terminou bem, após a eliminação do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Arsenal e das derrotas na final da Copa do Rei e no Campeonato Espanhol para o eterno rival, o Barcelona.

Ainda com um ano de contrato, esta saída prematura não estava nos planos do italiano nem do clube merengue, mas o desempenho irregular da equipe acabou por precipitá-la.

- Lenda do Milan -

Assim, 'Carletto' encerra por enquanto sua caminhada na Europa, por onde passou por gigantes como Real Madrid, Bayern de Munique e Milan, além de Chelsea e Paris Saint-Germain. Foi campeão nacional com todos eles.

Seu começo no Milan foi como jogador, depois de surgir no Parma e se destacar no início dos anos 1980 na Roma.

Ancelotti fez parte de um Milan lendário que marcou época no futebol europeu no final da década de 1980 e início dos anos 1990, treinador por Arrigo Sacchi e ao lado do trio mágico holandês: Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard.

Assim vieram seus primeiros títulos da Champions, em 1989 e 1990, além dos Mundiais de Clubes desses dois anos e dois títulos do Campeonato Italiano.

Depois de pendurar as chuteiras em 1992, iniciou sua vitoriosa carreira como treinador e, à frente do Milan (2001-2009), conquistou outros dois títulos continentais, em 2003 e 2007.

- Duas passagens e legado de ouro no Real Madrid -

Depois de sair da Itália, começou sua jornada pelos grandes da Europa até chegar ao Real Madrid.

Em duas passagens pelo Santiago Bernabéu, de 2013 a 2015 e de 2021 a 2025, conquistou duas vezes a LaLiga (2022 e 2024), duas Copas do Rei (2014 e 2023) e três Champions (2014, 2022 e 2024), entre outros títulos, com um total de 15 troféus que o tornam o técnico mais vitorioso da história do clube.

Tudo isso sem deixar de ser próximo dos jogadores nem abandonar sua filosofia, resumida como "liderança tranquila".

Admirado de forma unânime por companheiros e adversários, Carlo Ancelotti, que cresceu em uma família humilde do campo, soube lidar com o ego de algumas das maiores estrelas do futebol mundial.

Encerrada sua etapa no futebol de clubes, o desafio do outro lado do Atlântico também será cheio de pressão, mas Ancelotti chega para instaurar a calma no caminho rumo ao hexa para o Brasil.

