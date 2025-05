Itamaraty prepara abertura de nova embaixada na África

O Itamaraty está em processo de preparação para inaugurar uma nova embaixada na África, em Kigali, capital de Ruanda. Atualmente, os assuntos diplomáticos com Ruanda são conduzidos pela Embaixada do Brasil em Nairóbi, Quênia, que acumula a representação junto às autoridades ruandesas. A decisão de estabelecer uma missão diplomática permanente em Kigali surge após a abertura da embaixada de Ruanda em Brasília, em abril de 2024.

Brasil e Ruanda estabeleceram relações diplomáticas em 1981. Em 2024, as trocas comerciais totalizaram aproximadamente US$ 3,1 milhões, representando um aumento de 98,7% em relação ao ano anterior. As exportações brasileiras, que somaram US$ 2,9 milhões, consistiram principalmente de sementes oleaginosas de copra e linhaça (26%), máquinas agrícolas (15%) e outras máquinas (11%).

As importações do Brasil provenientes de Ruanda foram de US$ 200 mil, compostas majoritariamente por elementos químicos inorgânicos (89%).