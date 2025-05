Chefe da diplomacia da UE diz saciones Ucrania-Rusia, dice jefa de la diplomacia de la UE

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), a estoniana Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira que "deve haver um cessar-fogo" antes da possibilidade de programar negociações entre Ucrânia e Rússia.

"Para iniciar as conversações de paz, deve haver um cessar-fogo", declarou a autoridade europeia ao chegar a uma reunião de ministros das Relações Exteriores de vários países europeus em Londres.

Os ministros das Relações Exteriores se reúnem nesta segunda-feira em Londres para discussões sobre a Ucrânia, dois dias após o ultimato enviado pelos aliados da Ucrânia à Rússia para aceitar um cessar-fogo.

"Se não houver cessar-fogo, não pode haver conversações sob fogo. São necessários dois para desejar a paz. Apenas um é necessário para desejar a guerra. E vemos que a Rússia claramente quer a guerra", acrescentou Kallas.

Além do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, e da chefe da diplomacia da UE, a reunião terá as presenças de representantes da França, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha.

