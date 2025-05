Paul Krugman estrela evento do PlatôBR e do Brazil Journal em Nova York

Autor de contribuições decisivas para a formulação da política econômica americana nas últimas décadas, o Nobel de Economia Paul Krugman ajudou a moldar debates sobre comércio global, urbanização e até reformas domésticas como o Affordable Care Act. Suas colunas, publicadas por 25 anos no New York Times e agora exclusivas de uma newsletter lançada por ele, previram a crise de 2008, apontaram erros de alguns governos e serviram de inspiração para outros. Ainda assim, sua influência institucional nunca o impediu de fazer críticas contundentes aos presidentes dos EUA — em Donald Trump, sublinha a fragilidade intelectual e o permanente risco econômico que as madeixas laranjas representam.

Algumas dessas passagens e análises a quente serão a espinha dorsal de sua fala, na quarta-feira, 14 de maio, Em Nova York, quando abrirá o evento “Brasil: 2026 é logo ali”, promovido pelo PlatôBR e pelo Brazil Journal.

O vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008 será o key note speaker do encontro, que reunirá no restaurante Le Bernardin, em um almoço, grandes nomes da política nacional e alguns dos principais executivos do país para debater os caminhos do Brasil rumo às eleições de 2026.

Krugman, que é professor na City University de Nova York, após passagens marcantes pelo MIT e Princeton, recebeu o Nobel em 2008. Quando o laureou, a Academia Real das Ciências da Suécia destacou sua criação de “uma nova teoria para responder a questões sobre como o comércio global e a urbanização moldam padrões econômicos”.

Entre suas contribuições centrais, estão modelos que explicam por que países comercializam produtos similares e como fatores como transporte e concentração industrial determinam a geografia econômica.

No evento em Nova York, Krugman abordará as perspectivas para o Brasil num eventual novo governo Trump, sobre o qual não tem poupado críticas. “Qualquer um que dê sinal verde para tarifas comerciais, ou para a política econômica de Trump em geral, deve ser mantido longe de objetos cortantes e proibido de operar máquinas pesadas”, escreveu em sua newsletter, no artigo intitulado “Trump é estúpido, errático e fraco”.

Para ele, a incerteza criada por Trump é tão nociva à economia global quanto as tarifas que defende: “Ninguém, incluindo Trump, tem a menor ideia do que irá acontecer.”

Após sua palestra, Krugman será entrevistado ao vivo por Guilherme Amado, colunista do PlatôBR. Em seguida, o palco será ocupado por nomes centrais da economia e da política brasileiras.

O diretor de redação do PlatôBR, Rodrigo Rangel, mediará uma conversa sobre o cenário político-eleitoral entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Na sequência, Daniel Goldberg (Lumina Capital Management), Marcos Lutz (Ultrapar) e Rubens Ometto (Cosan) participarão de um painel sobre desafios econômicos, numa conversa mediada pelo jornalista Geraldo Samor, publisher do Brazil Journal.

Encerrando o encontro, haverá um painel sobre eficiência no setor público com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e Ilan Goldfajn, presidente do BID. A mediação desta conversa será feita pela jornalista Sheila D’Amorim.

