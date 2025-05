Egito e Catar dizem que libertação do refém israelense-americano é um 'passo encorajador'

Os mediadores Egito e Catar celebraram neste domingo (11) o anúncio do Hamas de que liberará o refém israelense-americano Edan Alexander, ainda cativo em Gaza, como parte das negociações com os Estados Unidos para um acordo de cessar-fogo com Israel.

Ambos os países, que intercedem no conflito junto aos Estados Unidos, descreveram o anúncio do movimento islamista palestino como um "gesto de boa vontade" e "um passo encorajador rumo ao retorno à mesa de negociações para alcançar uma trégua na Faixa de Gaza, a libertação de prisioneiros e detidos, e garantir o fluxo seguro e sem obstáculos da ajuda" humanitária no território devastado.

