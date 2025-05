Dortmund vence Leverkusen e mantém chances de vaga na Champions

O Borussia Dortmund manteve suas chances de conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao derrotar o Bayer Leverkusen por 4 a 2 neste domingo (11), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão.

O último jogo na BayArena de Xabi Alonso à frente do Leverkusen, já que o treinador espanhol anunciou nesta semana que deixará o clube, que não tinha nada a disputar, pois já tem garantido o vice-campeonato.

Por sua vez, o Dortmund tinha muito em jogo, já que não poderia deixar pontos para atrás na luta com o Freiburg para terminar na quarta colocação, a zona de classificação para a Champions.

O Freiburg é o quarto com 55 pontos antes de enfrentar o Eintracht Frankfurt (3º) na última rodada, contra 54 do Dortmund (5º), que receberá o rebaixado Kiel no próximo fim de semana.

O Frankfurt garantirá a terceira posição e a vaga na Champions (junto com o campeão Bayern de Munique e o Leverkusen) se vencer o St Pauli neste domingo.

Na BayArena, o Leverkusen saiu na frente com o holandês Jeremie Frimpong (31'), mas antes do intervalo o Dortmund virou com gols de Julian Brandt (33') e Julian Ryerson (43').

No segundo tempo, Karim Adeyemi (73') e Serhou Guirassy (77') aumentaram a vantagem dos visitantes, antes de Jonas Hofmann (90'+2) descontar para os anfitriões.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - Hoffenheim 2 - 2

- Sábado:

Werder Bremen - RB Leipzig 0 - 0

Bochum - Mainz 1 - 4

Holstein Kiel - Freiburg 1 - 2

Union Berlin - Heidenheim 0 - 3

B. de Munique - B. Mönchengladbach 2 - 0

- Domingo:

B. Leverkusen - B. Dortmund 2 - 4

(12h30) Eintracht Frankfurt - St Pauli

(14h30) Stuttgart - Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 79 33 24 7 2 95 32 63

2. Bayer Leverkusen 68 33 19 11 3 70 41 29

3. Eintracht Frankfurt 56 32 16 8 8 63 43 20

4. Freiburg 55 33 16 7 10 48 50 -2

5. Borussia Dortmund 54 33 16 6 11 68 51 17

6. Mainz 51 33 14 9 10 53 41 12

7. RB Leipzig 51 33 13 12 8 51 45 6

8. Werder Bremen 48 33 13 9 11 50 56 -6

9. B. Mönchengladbach 45 33 13 6 14 55 56 -1

10. Stuttgart 44 32 12 8 12 57 51 6

11. Augsburg 43 32 11 10 11 34 45 -11

12. Wolfsburg 40 33 10 10 13 55 54 1

13. Union Berlin 37 33 9 10 14 33 50 -17

14. Hoffenheim 32 33 7 11 15 46 64 -18

15. St Pauli 31 32 8 7 17 26 37 -11

16. Heidenheim 29 33 8 5 20 36 60 -24

17. Holstein Kiel 25 33 6 7 20 49 77 -28

18. Bochum 22 33 5 7 21 31 67 -36

