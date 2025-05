PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ÍNDIA PAQUISTÃO CONFLITO: Cessar-fogo entre Índia e Paquistão resiste após acusações mútuas de violações

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Ucrânia está disposta a se reunir com Rússia para negociar, se Moscou aceitar trégua

EUA CHINA TARIFAS: EUA e China retomam negociações comerciais após Trump expressar otimismo

=== ÍNDIA PAQUISTÃO CONFLITO ===

POONCH, Índia:

Cessar-fogo entre Índia e Paquistão resiste após acusações mútuas de violações

O cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão se mantém neste domingo (11), horas depois de as duas potências nucleares vizinhas se acusarem mutuamente de violar a trégua anunciada no dia anterior.

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia está disposta a se reunir com Rússia para negociar, se Moscou aceitar trégua

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo (11) que a Ucrânia está disposta a se reunir com a Rússia para negociações em 15 de maio em Istambul, mas estipulou como condição que Moscou se comprometa com uma trégua de 30 dias a partir de segunda-feira.

=== EUA CHINA TARIFAS ===

GENEBRA:

EUA e China retomam negociações comerciais após Trump expressar otimismo

As negociações entre os Estados Unidos e a China foram retomadas neste domingo (11) na Suíça, depois que o presidente americano, Donald Trump, saudou o "remeço total" da relação entre as duas maiores economias do mundo como um "grande progresso".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PEQUIM:

Lula chega a Pequim para o fórum China-Celac

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Pequim na noite de sábado para uma visita de Estado, durante a qual participará do IV Fórum Ministerial China-Celac, programado para terça-feira (13), juntamente com seus homólogos do Chile e da Colômbia.

PANAMÁ:

Ex-presidente panamenho condenado Martinelli chega asilado à Colômbia

O ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli chegou à Colômbia no sábado (10), como asilado, após 15 meses na embaixada da Nicarágua para evitar cumprir uma pena de quase 11 anos por lavagem de dinheiro.

-- EUROPA

VATICANO:

'Guerra nunca mais!': Leão XIV pede paz na Ucrânia e em Gaza

O papa Leão XIV pediu ao mundo neste domingo (11) que evite o "cenário dramático" de uma terceira guerra mundial e pediu paz na Ucrânia e em Gaza, na mesma linha de seu antecessor, Francisco.

LISBOA:

Direita chega como favorita às novas eleições legislativas em Portugal

Os portugueses vão às urnas no próximo domingo (18) para eleger um novo Parlamento pela terceira vez em três anos, com as pesquisas favorecendo a direita moderada do primeiro-ministro demissionário Luis Montenegro, que perdeu o cargo por suspeitas de conflito de interesses.

-- ORIENTE MÉDIO

MASCATE:

Irã e EUA realizam nova reunião sobre o programa nuclear de Teerã

Os Estados Unidos e o Irã iniciaram uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã em Omã neste domingo (11), enquanto o ministro das Relações Exteriores iraniano declarou que o direito de seu país de enriquecer urânio não é negociável.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Cinema brasileiro busca novos horizontes no Mercado do Cinema de Cannes

O cinema brasileiro é o convidado de honra do Mercado do Cinema de Cannes, um novo impulso, que se soma aos prêmios deste ano em Hollywood e Berlim, após anos de vaivéns políticos que afetaram o setor.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

