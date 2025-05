Olympique de Marselha e Monaco conseguem vaga direta na próxima Champions

Olympique de Marselha e Monaco conseguiram a classificação direta para disputar a próxima Liga dos Campeões, depois de vencerem Le Havre (3 a 1) e Lyon (2 a 0), respectivamente, neste sábado (10), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Francês.

Com os nove jogos da rodada disputados simultaneamente, ambas as equipes foram beneficiadas pelos maus resultados de seus concorrentes diretos: o Nice (4º) perdeu por 2 a 0 pelo Rennes, o Lille caiu com o mesmo resultado diante do Brest e o Strasbourg foi derrotado por 2 a 1 pelo Angers, que garantiu sua permanência na primeira divisão.

O Paris Saint-Germain, já campeão há semanas, goleou por 4 a 1 o já rebaixado Montpellier.

Com o título já decidido, o interesse do Campeonato Francês se centrou na luta pelas vagas na Champions.

EM um jogo que ficou interrompido por meia hora devido a incidentes nas arquibancadas, o Olympique de Marselha sofreu para levar os três pontos de Le Havre.

No segundo tempo, Amine Gouiri abriu o placar para o Olympique e uma briga começou em um setor do estádio, com torcedores correndo em busca de algum local para se refugiarem.

Jogadores reservas do time de Marselha também estavam naquela área se aquecendo e rapidamente foram retirados por membros da comissão técnica.

O árbitro Willy Delajod interrompeu a partida imediatamente (minuto 64) e mandou os jogadores para os vestiários.

O líder dos ultras de Le Havre, Mehdi Dupuis, pegou um microfone para pedir calma aos espectadores.

Assim que o jogo foi reiniciado, o senegalês Issa Soumaré empatou para o time da casa (66'), mas o inglês Mason Greenwood (85') e novamente Gouiri (90'+9) deram a vitória ao Olympique.

- Hat-trick de Gonçalo Ramos -

Já o Monaco conseguiu sua vitória com gols do japonês Takumi Minamino (62') e do suíço Denis Zakaria (68') e deixou o Lyon em uma posição difícil (7º), fora da zona da Champions.

Com a cabeça na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, em Munique, o PSG bateu o Montpellier com um time repleto de reservas.

O destaque da partida foi o atacante português Gonçalo Ramos, autor de três dos gols do time parisiense (49', 59' de pênalti e 65'), que completou a goleada com a jovem promessa Senny Maylulu (44'), de apenas 18 anos.

Na luta contra o rebaixamento, o histórico Saint Étienne venceu o Reims fora de casa por 2 a 0 e somou 30 pontos. Na última rodada, o time irá disputar sua permanência na elite com Le Havre (31 pontos), Nantes e Reims (33), que também correm risco de cair.

-- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sábado:

Auxerre - Nantes 1 - 1

Angers - Strasbourg 2 - 1

Le Havre - Olympique de Marselha 1 - 3

Rennes - Nice 2 - 0

Montpellier - PSG 1 - 4

Toulouse - Lens 1 - 1

Reims - Saint-Etienne 0 - 2

Monaco - Lyon 2 - 0

Brest - Lille 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 81 33 25 6 2 89 34 55

2. Olympique de Marselha 62 33 19 5 9 70 45 25

3. Monaco 61 33 18 7 8 63 37 26

4. Nice 57 33 16 9 8 60 41 19

5. Lille 57 33 16 9 8 50 35 15

6. Strasbourg 57 33 16 9 8 54 41 13

7. Lyon 54 33 16 6 11 63 46 17

8. Brest 50 33 15 5 13 52 53 -1

9. Lens 49 33 14 7 12 38 39 -1

10. Auxerre 42 33 11 9 13 47 48 -1

11. Rennes 41 33 13 2 18 49 46 3

12. Toulouse 39 33 10 9 14 41 41 0

13. Angers 36 33 10 6 17 32 51 -19

14. Reims 33 33 8 9 16 32 45 -13

15. Nantes 33 33 7 12 14 36 52 -16

16. Le Havre 31 33 9 4 20 37 69 -32

17. Saint-Etienne 30 33 8 6 19 37 74 -37

18. Montpellier 16 33 4 4 25 23 76 -53

bur-mcd/dam/cb