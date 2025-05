Presos darão concerto em parque de Honduras por ocasião do Dia das Mães

"Não vou mais roubar, vou trabalhar e não vou matar", canta Emanuel Martínez, vocalista de um grupo musical integrado por meia centena de presos em Honduras.

A orquestra 'Liberdade' fará uma apresentação neste domingo (11) no parque central de Tegucigalpa por ocasião do Dia das Mães.

A banda foi criada há três meses para favorecer a reinserção social dos detentos e as autoridades contrataram como regente o músico Carlos Umaña.

O próprio Umaña se encarregou de procurar nos 22 presídios do país detentos que tocassem instrumentos ou tivessem talento para o canto. Ele selecionou 52 presidiários, incluindo seis mulheres.

"Este é um modelo inovador de reinserção social através da arte", é "um símbolo de transformação pessoal", diz à AFP o regente de 46 anos.

"Já temos seis canções gravadas e temos duas já nas plataformas", acrescenta Umaña, membro de uma família de músicos e líder de uma banda de jazz.

Emanuel Martínez cantava em um grupo musical, mas foi preso por integrar uma quadrilha de sequestradores na cidade de San Pedro Sula, no norte do país. Ele foi condenado a 15 anos de prisão.

O vocalista diz que espera se integrar a um grupo musical assim que recuperar a liberdade, dentro de dois anos.

"Sinto que posso mudar o mundo usando a música como mensagem", diz Martínez à AFP.

No domingo, os integrantes da orquestra serão levados de ônibus para o parque, com os pés e as mãos algemados. Serão vigiados por guardas carcerários e policiais militares, que tirarão suas algemas antes da apresentação.

Os homens da banda vestem jaqueta azul e calças pretas. As mulheres usam vestidos pretos ou vermelhos.

A banda deu um show na sexta-feira para funcionárias do Instituto Nacional Penitenciário, como parte das comemorações pelo Dia das Mães.

O diretor da Penitenciária Nacional, tenente-coronel Karllthers Medina, explica que a orquestra faz parte de um programa chamado "Os três Rs": reabilitação, reeducação e reinserção.

