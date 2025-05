Atual campeã, Swiatek cai na 3ª rodada do WTA 1000 de Roma

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, foi eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Roma neste sábado (10) pela americana Danielle Collins (N.35) e não poderá defender o título na capital italiana.

Collins fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-5, em uma hora e 43 minutos.

Swiatek, três vezes campeã em Roma (2021, 2022 e 2024), chegará em má fase a Roland Garros (25 maio - 8 junho), onde venceu quatro das últimas cinco edições (2020, 2022, 2023 e 2024).

Cometendo muitos erros não forçados, a polonesa cedeu o primeiro set em 34 minutos com apenas 23% de aproveitamento no primeiro serviço e 15 pontos vencidos.

Na segunda parcial, Swiatek tentou reagir e conseguiu rapidamente uma quebra, mas não conseguiu manter a vantagem. O jogo continuou equilibrado até Collins abrir 6-5, antes de quebrar o saque de Swiatek para selar a vitória.

Desde o início da temporada, a polonesa de 23 anos não conquistou nenhum título, mas chegou pelo menos às quartas de final de todos os torneios que disputou.

A eliminação na terceira rodada em Roma é seu pior resultado do ano e desde a sua primeira participação no torneio, em 2020 (derrota na primeira rodada).

Na segunda-feira, Swiatek cairá do segundo para o quarto lugar no ranking da WTA.

No início do mês, no WTA 1000 de Madrid, ela foi atropelada pela americana Coco Gauff (6-1, 6-1) na semifinal, em jogo no qual pareceu mentalmente esgotada, à beira das lágrimas.

Ao chegar à capital italiana, Swiatek atribuiu a derrota a "simplesmente um mau dia". "Não foi nada mais do que isso".

Sua atuação na estreia, contra a tenista da casa Elisabetta Cocciaretto (N.82), com vitória tranquila por 2 sets a 0 (6-1, 6-0) foi convincente. Mas Collins, que venceu apenas um dos oito duelos anteriores contra Swiatek, colocou novamente sob pressão a ex-número 1 do mundo.

