PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA CHINA TARIFAS: EUA e China negociam na Suíça para uma 'desescalada' da guerra comercial

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Aliados da Ucrânia lançam ultimato à Rússia para que aceite a trégua de 30 dias

ÍNDIA PAQUISTÃO CONFLITO: Índia e Paquistão estabelecem cessar-fogo após vários dias de confrontos

=== EUA CHINA TARIFAS ===

GENEBRA:

EUA e China negociam na Suíça para uma 'desescalada' da guerra comercial

Autoridades dos Estados Unidos e da China se reúnem em Genebra neste sábado (10) para aliviar as tensões na guerra comercial que eclodiu quando Donald Trump impôs uma série de tarifas, alimentadas por duras medidas de represália tomadas por Pequim.

(EUA tarifas diplomacia China Suíça política comércio taxas, já transmitida - Acompanhamento)

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Aliados da Ucrânia lançam ultimato à Rússia para que aceite a trégua de 30 dias

Os aliados europeus da Ucrânia, juntamente com os Estados Unidos, emitiram um ultimato à Rússia neste sábado (10): o país deve aceitar um cessar-fogo "total e incondicional" de 30 dias a partir de segunda-feira ou enfrentará mais "sanções massivas".

(conflito Rússia diplomacia França Polônia GB Ucrânia Alemanha, 696 palavras, já transmitida)

=== ÍNDIA PAQUISTÃO CONFLITO ===

SRINAGAR, Índia:

Índia e Paquistão estabelecem cessar-fogo após vários dias de confrontos

Índia e Paquistão concordaram, neste sábado (10), com um cessar-fogo "total e imediato" após vários dias de ataques mútuos com aviões de combate, mísseis, drones e artilharia, anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

(conflito Paquistão Caxemira diplomacia Índia, 660 palavras, já transmitida, Acompanhamento)

NOVA DÉLHI:

Índia e Paquistão: mais de 70 anos de conflito

O conflito entre Índia e Paquistão é mais um na história da rivalidade entre estas duas potências nucleares, que desde sua independência, em 1947, se enfrentaram em várias guerras.

(Índia Paquistão conflito diplomacia, 646 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Luto no Equador após soldados mortos em emboscada da guerrilheiros colombianos

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, declarou três dias de luto nacional neste sábado (10) pelas mortes de 11 soldados em uma emboscada atribuída a um grupo dissidente colombiano das Farc na Amazônia equatoriana, anunciou a presidência.

(Colômbia Equador crime-organizado guerrilha forças-armadas narcotráfico criminalidade, 600 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

VATICANO:

Leão XIV explica que escolheu seu nome por seu compromisso com as causas sociais

O papa Leão XIV explicou, neste sábado (10), que escolheu seu nome papal por seu compromisso com as questões sociais diante dos desafios da nova revolução industrial e da inteligência artificial, durante um encontro com cardeais.

(religião catolicismo Vaticano papa, 531 palavras, já transmitida)

ROMA:

Sanear as finanças do Vaticano, o desafio eterno dos papas

O papa Francisco assumiu a missão de sanear as contas do Vaticano, deficitárias e com frequência obscuras. Antes dele, outros pontífices tentaram o mesmo, sem conseguir colocá-las em ordem, e agora seu sucessor, Leão XIV, enfrenta o desafio de corrigi-las.

(Vaticano orçamento finanças religião propriedade bancos crime, 864 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

WASHINGTON:

EUA e Irã realizam nova rodada de negociações em Omã sobre questão nuclear

Os Estados Unidos e o Irã realizarão uma nova rodada de negociações nucleares no domingo (11) em Omã, antes da visita de Donald Trump à região, cujo principal negociador adota uma postura cada vez mais rígida em relação ao enriquecimento de urânio.

(EUA Irã diplomacia nuclear, 532 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com