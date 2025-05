EUA e Irã realizam nova rodada de negociações em Omã sobre questão nuclear

Os Estados Unidos e o Irã realizarão uma nova rodada de negociações nucleares no domingo (11) em Omã, antes da visita de Donald Trump à região, cujo principal negociador adota uma postura cada vez mais rígida em relação ao enriquecimento de urânio.

Washington e Teerã, que romperam relações diplomáticas em 1980, iniciaram negociações indiretas em 12 de abril sobre a espinhosa questão do programa nuclear do Irã, com a mediação de Omã.

O objetivo das negociações é concluir um novo acordo para impedir que o Irã adquira armas nucleares — uma ambição que Teerã nega — em troca do levantamento das sanções que prejudicam sua economia.

Trump, que visitará outras três monarquias árabes do Golfo na próxima semana, expressou esperança de um acordo com Teerã para evitar um ataque militar israelense contra o programa nuclear do Irã, o que poderia desencadear uma guerra mais ampla.

Três rodadas anteriores de negociações em Omã e Roma terminaram com notas otimistas, com ambos os lados observando que a atmosfera era amigável, apesar das quatro décadas de inimizade entre os dois países.

No entanto, acredita-se que não tenham abordado detalhes técnicos, e questões fundamentais permanecem sem resposta.

Steve Witkoff, negociador de Trump em questões com o Irã, inicialmente sugeriu alguma flexibilidade em relação à manutenção de um programa de enriquecimento de urânio de baixo nível por Teerã para fins civis.

Mas em uma entrevista publicada na sexta-feira, Witkoff afirmou que o governo Trump se oporá a qualquer forma de enriquecimento.

"Um programa de enriquecimento jamais poderá existir no Irã. Essa é a nossa linha vermelha. Nada de enriquecimento", disse ele ao Breitbart News.

"Isso significa desmantelamento, não militarização, e Natanz, Fordow e Isfahan — suas três instalações de enriquecimento — devem ser desmanteladas", acrescentou.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, levantou anteriormente a possibilidade de o Irã importar urânio enriquecido para fins de energia civil.

Durante seu primeiro mandato, Trump se retirou de um acordo nuclear com Teerã negociado pelo ex-presidente Barack Obama, que permitia ao Irã enriquecer urânio a níveis muito abaixo do necessário para a produção de armas.

Muitos observadores duvidam que o Irã algum dia desmantele voluntariamente todo o seu programa nuclear e renuncie ao enriquecimento.

No entanto, no ano passado o Irã se viu em uma posição mais fraca. Israel dizimou o Hezbollah, a milícia xiita libanesa apoiada pelo Irã que poderia lançar um contra-ataque em caso de guerra, e o principal aliado do Irã no mundo árabe, o sírio Bashar al-Assad, foi deposto em dezembro.

Israel também atacou as defesas aéreas iranianas quando os dois países entraram em confronto aberto após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, disse que Omã propôs domingo como data para as negociações e ambos os lados aceitaram.

"As negociações estão avançando e, naturalmente, quanto mais progressos fizermos, mais consultas haverá e mais tempo as delegações precisarão para examinar as questões", disse ele em um vídeo transmitido pela mídia iraniana.

