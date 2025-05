Chefe da diplomacia iraniana viajará para Arábia Saudita e Catar antes da chegada de Trump

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, viajará no próximo sábado para a Arábia Saudita e o Catar antes da visita prevista do presidente americano, Donald Trump, ao Oriente Médio na próxima semana, anunciou nesta sexta-feira (9) a diplomacia do Teerã.

O Irã e os Estados Unidos, que não mantêm relações diplomáticas desde 1980, participaram de três rodadas de conversações sobre a questão nuclear iraniana desde 12 de abril, com a mediação do Sultanato de Omã.

As potências ocidentais suspeitam que o Irã quer se equipar com armas nucleares, mas Teerã rejeita essas acusações e defende o direito à energia nuclear civil.

No domingo está prevista uma quarta rodada de conversações entre Washington e Teerã.

Araghchi viajará primeiro para Riade para "se reunir e conversar com altos cargos sauditas" e depois para Doha, onde participará da conferência de diálogo Irã-Mundo Árabe", diz o comunicado publicado no site do Ministério das Relações Exteriores do Irã.

As reuniões na Arábia Saudita abordarão, entre outros, as negociações entre Irã e EUA sobre o programa nuclear de Teerã.

Trump tem prevista uma visita à Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos entre os dias 13 e 16 de maio.

A viagem deveria ser a primeira para o exterior do presidente americano desde a sua volta ao poder em janeiro, mas ele visitou Roma rapidamente para o funeral do papa Francisco.

Trump afirmou na quarta-feita que "tomará uma decisão" sobre como os EUA chamarão o golfo Pérsico, depois que vários meios de comunicação americanos informaram a intenção do presidente de chamá-lo de "Golfo Arábico" ou "Golfo Árabe" a partir de agora.

A decisão de mudar o nome desta zona irritaria o Irã em um momento-chave para as negociações. Araghchi afirmou que tal medida seria interpretada como um gesto "hostil dirigido ao Irã e seu povo".

