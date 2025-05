PSG dá folga a vários jogadores até quarta-feira

Muitos dos medalhões do Paris Saint-Germain, que se classificou para a final da Liga dos Campeões há dois dias, ficarão de folga até a próxima quarta-feira, anunciou o clube parisiense nesta sexta (9).

Dessa forma, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabián Ruiz e Vitinha "voltarão aos treinos da equipe na próxima quarta-feira", informou o PSG.

Com o título da Ligue 1 já conquistado, o time comandado pelo técnico espanhol Luis Enrique vai visitar o Montpellier, matematicamente rebaixado para a segunda divisão, no sábado, pela 33ª e penúltima rodada do campeonato francês.

Antes da final da Liga dos Campeões, que será disputada no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha, contra a Inter de Milão, o PSG tem apenas uma partida pela frente: a final da Copa da França, em 24 de maio, contra o Reims.

kn/ig/dam/pm/aam/am