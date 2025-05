Alcaraz vence Lajovic em sua estreia no Masters 1000 de Roma

O número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, que não competiu no torneio de Madri devido a uma lesão, tranquilizou seus fãs nesta sexta-feira (9) ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic (131º) por 6-3 e 6-3, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

O espanhol, que acabou de completar 22 anos, precisou de apenas uma hora e 23 minutos para vencer Lajovic, que vinha do 'qualifying'.

Na próxima rodada, ele vai enfrentar outro sérvio, Laslo Djere (64º), que venceu o americano Alex Michelsen (32º) por 6-0 e 6-3.

Alcaraz não participou do Masters 1000 de Madri devido a uma lesão no adutor direito. Nesta sexta-feira, ele usou uma joelheira preta larga "por precaução", como havia explicado durante uma entrevista coletiva na quinta-feira.

Nesta sexta, na zona mista, o espanhol falou sobre seu saque: "É algo em que estamos dando muita importância; é uma arma importante todos os dias. Aqui no saibro, talvez não seja um problema tão grande, mas ainda é sempre bom sacar bem e começar a marcar pontos com iniciativa".

"Acho que hoje foi uma ótima partida em termos de saque. Me senti muito confortável, com uma porcentagem alta, boas orientações dentro do razoável, e acho que isso vai me dar muita confiança para o que está por vir", acrescentou.

Desde o início da temporada no saibro, o espanhol acumulou nove vitórias consecutivas conquistando o título em Monte Carlo e chegando à final em Barcelona, onde foi derrotado pelo dinamarquês Holger Rune por 7-6 (8/6) e 6-2.

Em outra partida desta sexta-feira, o búlgaro Grigor Dimitrov, número 15 do mundo, não conseguiu superar sua 'alergia' ao saibro romano: ele foi derrotado por 7-5 e 6-3 desde o início pelo italiano Francesco Passaro (101º), que se beneficiou de um 'wild card'.

Depois de chegar às semifinais em 2014 e às quartas de final em 2020, Dimitrov, de 33 anos, volta a ter uma decepção no Foro Italico.

--- Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Roma:

-- Simples masculino - Segunda rodada:

Corentin Moutet (FRA) x Ugo Humbert (FRA/N.21) 6-3, 4-0 e abandono

Francesco Passaro (ITA) x Grigor Dimitrov (BUL/N.14) 7-5, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.23) x Román Burruchaga (ARG) 6-4, 5-7, 6-1

Laslo Djere (SRB) x Alex Michelsen (EUA/N.31) 6-0, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.8) x Otto Virtanen (FIN) 6-3, 6-2

Brandon Nakashima (EUA/N.28) x Jordan Thompson (AUS) não se apresentou

Alexei Popyrin (AUS/N.24) x Carlos Taberner (ESP) 6-1, 7-6 (7/4)

Arthur Fils (FRA/N.13) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-2, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.18) x Alexandre Muller (FRA) 6-2, 7-6 (7/3)

