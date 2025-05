Guatemala extradita um dos 100 foragidos mais procurados pelos EUA

A Guatemala extraditou o suposto traficante de drogas Aler Baldomero Samayoa para os Estados Unidos nesta sexta-feira (9). Ele é um dos 100 foragidos mais procurados por Washington.

Samayoa foi preso em 11 de março no México após um "esforço interinstitucional" entre Guatemala, Estados Unidos e México, e entregue às autoridades guatemaltecas.

"Aler Baldomero Samayoa Recinos, conhecido como Chicharra, já foi deportado para os Estados Unidos (...) para enfrentar a justiça por acusações de tráfico de drogas", disse o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, em uma entrevista coletiva.

O presidente indicou que espera que nos Estados Unidos o guatemalteco possa "compartilhar uma riqueza de informações que certamente nos ajudarão a continuar lutando contra esse flagelo".

A Procuradoria-Geral da Guatemala explicou que Samayoa é procurado pela Corte do Distrito de Columbia, acusado de conspiração para distribuir cocaína.

Segundo os promotores, Samayoa liderava uma "organização de tráfico de drogas em larga escala" que distribuía "toneladas de cocaína" para os cartéis mexicanos.

O ministro do Interior da Guatemala, Francisco Jiménez, disse que Samayoa era "o principal líder" do cartel local Los Huistas. Ele era o número um na lista dos mais procurados na Guatemala.

Em 2022, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas aos membros do Los Huistas, um cartel originário do departamento de Huehuetenango, no noroeste do país, na fronteira com o México.

Cartéis internacionais, com a ajuda de traficantes de drogas locais, traficam drogas e lavam dinheiro na Guatemala e em outros países da América Central, contribuindo para o aumento da violência criminal na região.

Segundo as autoridades americanas, 90% da cocaína que chega ao país passa pelo México e pela América Central em caminhões, aviões, lanchas e submarinos.

ec/fj/dga/aa/am