Lewandowski vê como ‘natural’ ordem para irregulares deixarem Portugal em 20 dias

Ricardo Lewandowski classificou há pouco em Madri como “natural” a decisão do governo português de, às vésperas das eleições no país, notificar cidadãos brasileiros em condição irregular para deixarem voluntariamente o território.

Lewandowski falou com jornalistas nesta manhã em Madri, durante o Fórum Transformações, organizado pelo Fórum de Integração Brasil Europa (Fibe).

“É possível que existam imigrantes que não estejam regularizados e talvez eles sejam chamados para regularizar a situação e, se não for possível, evidentemente serão reenviados para o país de origem, no caso, o Brasil. Isso acontece conosco também”, afirmou o ministro.

As notificações estão sendo enviadas a brasileiros que solicitaram autorização de residência em Portugal, mas não cumpriram os critérios legais exigidos.

“Nós fazemos uma triagem dos estrangeiros que ingressam no país, isso é feito pela Polícia Federal, é algo normal e nós estamos vendo isso com muita normalidade”, acrescentou Lewandowski.

Segundo apuração da jornalista Amanda Lima, do jornal português Diário de Notícias, muitos dos notificados tiveram o pedido rejeitado por não comprovarem fontes de sustento. Entre os motivos está a atuação em empregos informais, com uso de recibos verdes e rendimentos abaixo do salário mínimo exigido.

A medida ocorre perto da eleição, em que o tema da imigração é, a exemplo de boa parte dos países desenvolvidos, uma das forças motrizes de polarização.