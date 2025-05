Exército israelense diz ter interceptado míssil disparado do Iêmen

O Exército israelense afirmou, nesta sexta-feira (9), que interceptou um míssil disparado do Iêmen, depois que explosões foram ouvidas sobre Jerusalém, de acordo com repórteres da AFP.

"Após as sirenes que soaram há alguns momentos em várias partes de Israel, um míssil disparado do Iêmen foi interceptado", disse o Exército em um comunicado.

Desde o início da guerra em Gaza, os rebeldes huthis do Iêmen lançaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel em solidariedade aos palestinos.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes a Israel pelo movimento islamista palestino Hamas.

No domingo, um míssil disparado pelos huthis atingiu pela primeira vez o interior do perímetro do Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, segundo o Exército israelense.

O ataque deixou ferimentos leves e danos materiais e levou companhias aéreas estrangeiras a suspender voos de e para Tel Aviv.

Em resposta, Israel realizou ataques esta semana no aeroporto da capital do Iêmen, Sanaa, alegando tê-lo deixado completamente fora de serviço.

O ministro da Defesa, Israel Katz, também ameaçou os líderes iranianos, a quem ele acusa de apoiar os huthis, de fazê-los vivenciar o que Israel fez "ao Hamas em Gaza".

