Negociações entre EUA e China são 'passo positivo' para desescalada, diz OMC

As negociações comerciais entre Estados Unidos e a China, previstas para este fim de semana em Genebra, são "um passo positivo e construtivo em direção à desescalada", disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, nesta sexta-feira (9).

"O diálogo contínuo entre as duas maiores economias do mundo é essencial para aliviar as tensões comerciais, evitar a fragmentação das linhas geopolíticas e preservar o crescimento global", acrescentou um porta-voz da Organização Mundial do Comércio em um comunicado.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deve retomar o diálogo com a China, representada pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng.

Essa será a reunião de mais alto nível entre as duas potências desde que o presidente americano, Donald Trump, deflagrou uma guerra comercial ao retornar à Casa Branca no início do ano.

Desde então, as duas potências se enfrentam e trocam tarifas alfandegárias cada vez mais altas sobre seus produtos, causando turbulência em suas economias e no resto do mundo.

As negociações em Genebra, a pedido dos americanos, segundo a China, estão cercadas pelo mais absoluto sigilo. Nem a hora, nem o local, nem a agenda foram divulgados.

As duas partes se reunirão no sábado e domingo para definir as bases para futuras negociações, explicou Bessent na terça-feira à Fox News.

"Espero que falemos sobre desescalada, não sobre um grande acordo comercial", disse.

vog/meb/mab/pc/jc/aa