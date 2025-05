Trump diz que 'parece certo' reduzir tarifas à China para 80%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta sexta-feira (9) que poderia reduzir as tarifas sobre produtos chineses para 80%, antes das negociações comerciais programadas para este fim de semana entre as duas potências.

"Tarifas de 80% sobre a China parecem certas!", Trump escreveu em sua rede Truth Social. Isso significaria uma redução significativa nas tarifas alfandegárias do gigante asiático, que atualmente estão fixadas em 145% e, para alguns produtos, acumularam exorbitantes 245%.

Trump acrescentou que "depende de Scott B.", referindo-se ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, que representará Washington nas negociações que serão realizadas na Suíça neste fim de semana. A delegação chinesa será liderada pelo vice-primeiro-ministro, He Lifeng.

Em sua publicação, Trump não especificou se acredita que a tarifa de 80% deve ser a medida final aplicada às importações chinesas quando a guerra comercial terminar, ou se seria uma etapa intermediária.

Em outra publicação, minutos antes, o republicano escreveu em letras maiúsculas que "a China deveria abrir seu mercado para os Estados Unidos. Seria ótimo para eles! Mercados fechados não funcionam mais!", acrescentou.

Esses comentários acontecem um dia após Washington anunciar um acordo com o Reino Unido, o primeiro desde que Trump lançou sua guerra tarifária global no mês passado.

Vários governos conversam com os Estados Unidos para tentar aliviar as tarifas, que variam de um mínimo de 10% até os 145% impostos à China.

O presidente americano afirmou que o acordo com Londres seria o primeiro de muitos e que espera que as negociações com a União Europeia e a China em breve deem frutos.

dw/lth/mar/mel/db/aa