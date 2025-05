Macron elogia 'apelo muito claro' de Trump por trégua na Ucrânia

O presidente francês Emmanuel Macron expressou sua satisfação nesta sexta-feira (9) com o "apelo muito claro" de seu colega americano Donald Trump por um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia.

"A Ucrânia concordou com este cessar-fogo há quase dois meses. Agora espero que a Rússia faça o mesmo", disse Macron em uma mensagem publicada na rede social X.

O presidente francês acrescentou que todas as partes devem trabalhar para alcançar uma trégua "sem demora, falsos pretextos ou táticas protelatórias".

Trump pediu "um cessar-fogo incondicional de 30 dias" em sua plataforma Truth Social na quinta-feira, após falar com o líder ucraniano Volodimir Zelensky.

Se o Kremlin não aceitar essa trégua, "estamos dispostos a responder com firmeza, junto com todos os europeus e em estreita coordenação com os Estados Unidos", alertou Macron.

Na manhã desta sexta-feira, o primeiro-ministro da Noruega disse que um grupo de países do norte da Europa e o Reino Unido também apoiaram a proposta americana.

"Precisamos primeiro de um cessar-fogo, um cessar-fogo incondicional", disse Jonas Gahr Store a jornalistas em Oslo, à margem de uma reunião da Força Expedicionária Conjunta (JEF, na sigla em inglês), coalizão militar formada pelo Reino Unido e outras nações do norte da Europa.

