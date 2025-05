Trump pede 'cessar-fogo incondicional de 30 dias' na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, nesta quinta-feira (8), um cessar-fogo incondicional de um mês entre Rússia e Ucrânia, e advertiu que vai estabelecer sanções se a trégua não for respeitada.

"As conversas com Rússia e Ucrânia continuam. Os Estados Unidos pedem, idealmente, um cessar-fogo incondicional de 30 dias", declarou Trump em sua rede, Truth Social, pouco depois de conversar com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Se a trégua for violada, os "Estados Unidos e seus parceiros vão impor mais sanções", acrescentou.

